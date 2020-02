Dotace pro Agrofert: Vláda schválila žalobu na Evropskou komisi | E15.cz

Babiš řekl, že se projednávání nezúčastnil, ministři hovoří o tom, že se kabinet řídil doporučením právníků. Opozice krok kritizuje, vláda podle ní nehájí zájmy ČR, ale bojuje za Babiše a jeho bývalou firmu Agrofert.

V návrhu, který v pondělí schválili ministři, ministerstvo uvedlo, že s pozastavením plateb nesouhlasí. "Ministerstvo navrhuje po konzultaci s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU podat žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí komise ze dne 28. listopadu 2019, kterým došlo k pozastavení průběžných plateb," stojí v dokumentu. Jde o období od 16. října 2018 do konce roku a od 1. ledna do 31. března 2019.

Vláda se chce soudit, přestože zástupci EK při jednání s představiteli ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) minulý týden podle fondu uvedli, že nakonec souhlasí s proplacením všech projektů pro společnosti z holdingu Agrofert s výjimkou jednoho za 1,6 milionu korun. Podle resortu jde o princip, citoval ministerstvo Deník N, který na materiál upozornil. Lhůta pro podání žaloby uplyne 10. února.

Platby byly pozastaveny kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra. Babiš řekl, že se této části jednání vlády nezúčastnil. "Je to záležitost právníků našeho státu," řekl. Stejně reagoval i na dotaz, proč vláda o rozhodnutí neinformovala na tiskové konferenci. Ministr zemědělství uvedl, že žaloba vychází striktně z doporučení právníků. Podle ředitele SZIF Martina Šebestyána jeho instituce nesouhlasí s tím, jak komise vykládá české právo. "Je nejlepší cestou, protože tento problém je dlouhodobý a výkladový, dostat tu věc před soud," řekl.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dodala, že předmětem žaloby je výklad českých zákonů o střetu zájmů a o SZIF. Výsledek nebude mít podle ní vliv na druhý unijní audit k Babišovu střetu zájmů, který se týká dotací ze strukturálních fondů a speciální předpis o fondu se u něj neaplikuje.

Podle opozice vláda prokazuje, že neřeší problémy ČR, ale zájmy premiéra a Agrofertu. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že občané jsou rukojmími Babišova střetu zájmu a změnit to mohou jen volby. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše kabinet plán schválil v tichosti, protože si je vědom, jak nesmyslný je. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že by se od kroku vlády měla distancovat Sněmovna. Šéf SPD Tomio Okamura naopak uvedl, že by měl stát žalovat EK v řadě jiných záležitostí.

Vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek Radiožurnálu řekl, že rozumí důvodům podání žaloby. "Domnívám se, že je dobře, že žaloba byla podána. Mohlo by konečně dojít k výkladu, zda je premiér ve střetu zájmů, nebo není," uvedl. Takový verdikt by považoval za cenný, protože dosud existují různé názory unijních a českých úřadů. "Kdyby se tím zabýval Soudní dvůr EU, pak by šlo o výklad navýsost autoritativní," řekl.

Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.

Babiš střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.