Babišův střet zájmů budou prověřovat i kontroloři z EP | E15.cz

Mise šestičlenné skupiny europoslanců by měla zjišťovat, jak Praha zareagovala na doporučení, která dostala před šesti lety při poslední podobné návštěvě členů výboru. V Česku budou europoslanci pobývat od 26. do 28. února.

„Určitě se budeme zabývat i problematickými otázkami včetně střetu zájmů,“ reagovala na dnešním zasedání předsedkyně výboru Monika Hohlmeierová na dotaz představitelky Evropské komise (EK), zda se nebude poslanecká mise tématicky krýt s probíhajícími audity okolo holdingu Agrofert a možným střetem zájmů českého premiéra.

EK odeslala koncem listopadu do Česka auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Premiér podle komise nadále ovládá Agrofert, i když jej vložil do svěřenských fondů. Česko by tak mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš střet zájmů popírá a nelíbí se mu, že komise vykládá české právo. Kvůli druhému auditu týkajícímu se zemědělských dotací dnes jednají zástupci českých úřadů v Bruselu. Konečná zpráva z něj by měla být hotova v průběhu února.

Německá šéfka výboru dnes zdůraznila, že europoslanci podniknou běžnou politickou misi, kterou v minulosti výbor absolvoval například na Slovensku či v Řecku. Jejím výsledkem narozdíl od auditu nebude žádná zpráva se závaznými důsledky pro Česko.

Na možný střet zájmů v souvislosti s Babišem europoslanci upozorňovali už ve zprávě z roku 2014, kdy dnešní premiér ještě stál v čele ministerstva financí. Po návštěvě Česka tehdy přišli s řadou doporučení a nyní by měli prověřovat, jak se s nimi české úřady v mezidobí vypořádaly.

Vedle setkání s premiérem plánují poslanci navštívit ministerstva zemědělství, pro místní rozvoj a financí. Jednat chtějí také se zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny, s českými auditory i státními zástupci. Program počítá také se schůzkou se zemědělci či nevládními organizacemi.

Mezi poslanci vedenými Hohlmeierovou budou i dva čeští zástupci, lidovec Tomáš Zdechovský a pirát Mikuláš Peksa.

Výbor se dnes zabýval i návrhem na posunutí plánovaného hlasování pléna EP týkajícího se rezoluce o Babišově trestním stíhání v kauze Čapí hnízdo. Někteří poslanci požadují, aby se o usnesení místo v únoru hlasovalo až v březnu, neboť chtějí nejprve znát právě výsledek zmíněné mise.

Hohlmeierová řekla, že o této věci bude mluvit se zástupci parlamentních skupin. Rozhodující slovo podle ní bude mít vedení EP.