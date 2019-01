Čeští sázkaři předpovídají konec Mayové. V čele vlády podle nich nevydrží | E15.cz

Brexit do konce letošního roku velmi pravděpodobně nebude, britská premiérka Theresa Mayová v tomto období v čele vlády nevydrží. Očekávají to bookmakeři tuzemských sázkových kanceláří. Na to, že Velká Británie opustí Evropskou unii podle dřívějšího rozhodnutí do 29. března, je vypsán kurz 4:1.

"Sázky na brexit jsou specifickou disciplínou, složitější už jsou snad jenom soutěže Miss. Jak tahle hra dopadne, v tuhle chvíli neví asi vůbec nikdo. Nám z toho každopádně vychází, že do konce března se žádná rozumná dohoda, a tedy ani exit, nestihne. A že Theresa Mayová, ač aktuálně důvěru Sněmovny uhájila, do konce roku ve funkci premiérky skončí," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Aktuálně je na tuto variantu vypsán kurz 1,4:1.

Bookmakeři nevěří tomu, že by se dokonce roku mohlo v Británii uskutečnit nové referendum, kurzy na tuto variantu se pohybují od 1,33:1 v Tipsportu a Chanci po 1,37:1 ve Fortuně. Na to, že nové referendum bude, se dá sázet od 2,75:1 do 3:1.

Na to, že Británie stihne dokonce března odchod s dohodou s EU o podmínkách vystoupení, jsou kurzy od 5:1 do 7:1. O něco málo pravděpodobnější je podle bookmakerů odchod bez dohody. Na zrušení aktivace článku 50 o opuštění EU se dá sázet od 8,6:1 do 13:1.

Na opuštění unie od začátku dubna do konce června je vypsán kurz 4:1, brexit ve druhé polovině roku je pravděpodobný ještě o něco méně (5,5:1).

O brexitu rozhodli Britové v červnu 2016 v referendu poměrem hlasů 51,9 ku 48,1. Letos v lednu poslanci odmítli dohodu o vystoupení Británie z EU. Dohodu podpořilo 202 zákonodárců, proti bylo 432. Mayová poté v Dolní sněmovně představila plán B, tedy návrh dalšího postupu. Od poslanců bude mimo jiné chtít vyjasnění jejich postoje ohledně sporné irské pojistky. S těmito požadavky se pak hodlá vrátit do Bruselu. Zároveň odmítla druhé referendum o EU, stejně jako odložení brexitu.