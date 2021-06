Čína je hrozba, shodli se členové NATO. Austrálie dosáhla obchodní dohody s Británií | E15.cz

Na summitu NATO v Bruselu, kterého se poprvé ve funkci amerického prezidenta účastní Joe Biden, se členské státy ve společném prohlášení poprvé v historii vymezili vůči Číně. „Čínské ambice a její asertivní chování představují systematické výzvy pro mezinárodní systém založený na pravidlech a pro oblasti důležité pro alianční bezpečnost,“ stojí v prohlášení.

Podle britského deníku The Guardian Spojené státy iniciovaly zahrnutí Číny do společného prohlášení. Peking v reakci uvedl, že státy Severoatlantické aliance zveličují „teorii čínské hrozby“ a chovají se dle studenoválečné mentality. Rozvoj Číny je mírový a Západ vytváří umělou konfrontaci, uvedli představitelé asijské velmoci.

Spojené království brzy podepíše svoji první obchodní dohodu po odchodu z Evropské unie, v případě Austrálie se jedná už o 15. dohodu o volném obchodu. O podmínkách v Londýě jednali premiéři obou zemí. „Jejich dohoda je vítězstvím pro pracovní místa, podnikatele, volný obchod a důkazem toho, čeho mohou dvě liberální demokracie dosáhnout, když spolupracují,“ uvedl australský ministr obchodu Dan Tehan.

Očekává se, že by obchodní dohoda měla přinést osvobození od cel pro zboží typu skotská whisky, oblečení nebo auta. Objem vzájemného obchodu se v roce 2018 vyšplhal na 26,9 miliard dolarů, podle odhadů by nová dohoda měla přinést australské ekonomice přinést 1,2 miliardy dolarů.

Americké akcie uzavřely smíšeně, indexy S&P 500 a Nasdaq skončily na rekordech. Dow Jonesův index ale klesl o čtvrt procenta na 34.393,75 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,18 procenta na 4255,15 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,74 procenta na 14 174,14 bodu. Investoři čekají na výstup ze zasedání americké centrální banky později tento týden, jenž by mohl avizovat změnu výhledu americké měnové politiky.

Ceny ropy rostou a dostaly se na nejvyšší úroveň za více než dva roky. Podporuje je ekonomické oživení a vyhlídky na růst poptávky po pohonných hmotách. Cena severomořské ropy Brent vzrostla o 0,6 procenta na 73,14 dolaru za barel, když předtím stoupla až na 73,28 dolaru, nejvýše od května 2019. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu posilovala o 0,5 procenta na 71,29 dolaru za barel. Během dne se cena zvýšila až na 71,54 dolaru za barel, nejvýše od října 2018.

