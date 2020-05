Čínští vesničané z útesů získali nové byty | E15.cz

Před pár lety obletěly svět záběry strastiplné cesty, kterou museli každý den absolvovat školáci z horské vesnice v čínské provincii S'-čchuan. Po bambusových žebřících šplhali na 800 metrů vysoké útesy. Nyní vláda necelou stovku rodin v rámci kampaně na potírání chudoby přestěhovala do nových bytů ve městě.

Vláda poprvé zasáhla už v roce 2016, kdy se v médiích objevily fotografie dětí z vesnice Atulie'er na chatrných žebřících a nahradila je bezpečnějšími ocelovými. Nyní se rozhodla rodiny odstěhovat do sedmdesát kilometrů vzdáleného města v okrese Čao-ťüe. K dispozici mají zařízené byty o velikosti až sto metrů čtverečních, což je zejména pro starší vesničany obrovská změna.

Je však otázka, zda všichni lidé nové byty finančně utáhnou. Profesor geografie z University of Melbourne Mark Wang BBC řekl, že tento přesídlovací model bývá úřady z velké míry dotován, příspěvek na bydlení může činit až sedmdesát procent.

„Pro některé opravdu chudé vesničany ale může být problém zaplatit i třicet procent, takže si nakonec musí půjčit peníze a končí ještě víc zadlužení,“ uvedl.

Podle vládního listu China Daily má v tomto případě každá rodina uhradit 2500 jüanů (devět tisíc korun) za jednoho člena, tedy deset tisíc za největší byt pro čtyři osoby. Wang tvrdí, že jde o velmi příznivou cenu, slyšel o případech, kdy lidé ze přesídlení platili podstatně víc.

Chudí vesničané podle něj každopádně mívají na výběr, zda zůstanou nebo změní bydliště. Úřady se obvykle snaží lidi nepřesídlovat příliš daleko tak, aby si udrželi původní vazby a zemědělskou půdu.

Zhruba třicítka rodin zůstane na útesech, ze kterých by se měla stát turistická lokalita. Budou se starat o komfort návštěvníků. Turisté se však zřejmě zdolávání slavných žebříků vyhnou, místní vláda plánuje na místě postavit lanovku. Podle některých zdrojů by měla vláda do rozvoje oblasti investovat 630 milionů jüanů.