Pražské zlatnictví Frey Wille končí | E15.cz

Od února se tržby Frey Wille v Praze propadly o 55 procent. Zatímco dluhy firmy jsou 3,6 milionu korun, hodnota majetku je jen 1,5 milionu, vyplývá ze zveřejněného insolvenčního návrhu, který na sebe česká pobočka Frey Wille podala.

„Vzhledem k očekávatelnému celosvětovému utlumení turismu, který tvoří významný zdroj potenciálních zákazníků Frey Wille, zapříčiněnému celosvětovou epidemií covid-19, a to i bez ohledu na opatření o omezení vstupu cizinců na území České republiky či další opatření vlády České republiky, nelze očekávat, že by mohlo dojít ke zlepšení již tak kritické ekonomické situace navrhovatele,“ uvedla firma v insolvenčním dokumentu.

Kromě Česka končí provozovny Frey Wille rovněž například na Slovensku a ve Francii. Rovněž slovenský obchod na sebe podal insolvenční návrh. Francouzská provozovna vstoupila do likvidace. Likvidace nebo insolvence se řeší v každé zemi podle lokálních pravidel

„Pokud by to ale dlužník navrhl, mohl by mu soud ustanovit stejného insolvenčního správce jako v jiném členském státě EU, pokud působí v Česku jako takzvaný hostující insolvenční správce,“ komentoval advokát Bystrík Bugan z právní kanceláře Bugan Legal.

Společnost Frey Wille vznikla ve Vídni v roce 1951 jako šperkařská manufaktura. Zvláště od 90. let se butiky Frey Wille rozšířily nejen v Evropě, ale též v Americe a Asii.

Přestože obchody na nákupních třídách v centru metropole již mohly otevřít, chybějí jim citelně peníze od turistů. Například ve velkém hračkářství Hamleys v ulici Na Příkopě tvořily útraty cizinců více než polovinu tržeb, uvedl v rozhovoru pro deník E15 jeho ředitel Jiří Vlček.