Premier League dočasně ukončila vysílání svých zápasů v Číně | E15.cz

Nejsledovanější fotbalová soutěž světa se podle Bloombergu rozhodla smlouvu ukončit poté, co jí čínský partner odmítl zaplatit za neodehrané zápasy mezi březnem a červnem letošního roku, které byly odloženy kvůli koronaviru. Zatímco s jinými vysílacími společnostmi se Premier League dohodla na proplacení kompenzací, s PPTV se jí na náhradě ušlých zisků domluvit nepodařilo.

Ředitel Centra pro eurasijský sportovní průmysl Simon Chadwick se domnívá, že nečekaný krok anglické soutěže může mít i politické důvody. „Aféra se odehrává na pozadí zhoršujících se vztahů mezi Británií a Čínou,“ uvedl Chadwick.

V té souvislosti připomněl nedávný britský bojkot čínské telekomunikační společnosti Huawei a odpor Londýna k novému bezpečnostnímu zákonu, jenž Peking uvalil na někdejší britskou kolonii Hongkong.

Liga nicméně aktuálně hledá nového mediálního partnera pro čínský trh. Je však vyloučeno, aby jej našla ještě před startem nadcházející fotbalové sezóny, která začne 12. září, uvedla agentura.

Minimálně prvních pár utkání nového ročníku tak čínští fanoušci ve své zemi zřejmě neuvidí. Jak tvrdí deník Financial Times, PPTV stále doufá, že se jí s Premier League nakonec podaří kontrakt obnovit. „Nebude to však za stejnou cenu a stejných podmínek jako před koronavirem,“ uvádí zdroj Financial Times.

Anglickým klubům, kterým už teď způsobila pandemie COVID-19 miliardové ztráty, každopádně nyní hrozí další závažné ekonomické problémy. Zářijové zápasy se totiž mají nadále hrát na prázdných stadionech bez diváků a prodej vysílacích práv je tudíž pro Premier League v tuto chvíli de facto jediným zdrojem příjmů.

Čína navíc představuje pro ligu vedle Spojených států a Blízkého východu jeden ze tří nejvýnosnějších zahraničních trhů a fotbalu v ní v nedávných letech enormně vzrostla popularita.

Řada anglických týmů, jako například Manchester United, má v Asii miliony příznivců a provozuje zde fanouškovské obchody. Nemluvě o štědrých investicích čínských firem do klubových pokladen a například čínská společnost Recon Group je spolumajitelem jednoho z nejstarších anglických klubů Aston Villa.

Poradenská společnost Deloitte předpokládá, že anglická soutěž prodělá za sezónu 2019/2020 1,1 miliardy dolarů, čili přes 24,5 miliardy korun a ztrátová pravděpodobně bude i ta následující. Britská vláda sice momentálně zvažuje znovuotevření fotbalových stadionů v říjnu. Budou ovšem smět využívat pouze jednu třetinu svých kapacit.