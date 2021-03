Čína uzavřela obchodní partnerství s Íránem na čtvrtstoletí | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Čínsko-íránská dohoda na 25 let

Čína a Írán se o víkendu dohodly na ekonomické, politické a obchodní spolupráci v příštích 25 letech. Čínská vláda plánuje v Íránu rozsáhlé investice a bude od země nakupovat ropu. Teherán se má také zapojit do čínského projektu Nové Hedvábné stezky. To vše může znamenat vítanou vzpruhu pro íránskou ekonomiku, kterou brzdí americké sankce, uvádí agentura Bloomberg. Strategické partnerství asijských velmocí znamená velkou výzvu pro prezidenta USA Joea Bidena. Vyvolalo však kritiku i mezi některými Íránci. Ti si na sociálních sítích stěžují, že „vláda prezidenta Hasana Rúháního prodala Írán Číně.“

Pařížským nemocnicím hrozí kolaps, varují doktoři

Nemocnice v Paříži mohou být brzy přeplněné kvůli rychlému nárůstu počtu pacientů s nemocí COVID-19. Upozorňuje na to skupina tamních lékařů v otevřeném dopise vládě, zveřejněném ve francouzském týdeníku Le Journal du Dimanche. Při současném tempu nákazy budou prý lékaři nuceni některé pacienty odmítat. Jedná se o reakci na rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž nadále odmítá v zemi zavést plošný lockdown ekonomiky. Omezení platí jen pro určité sektory a v nejhůře postižených regionech. Ve Francii nyní přibývá kolem 35 tisíc nových případů koronaviru denně.

Z trhů a burz

Zaměstnanci Facebooku se vracejí do kanceláří

Společnost Facebook umožní od května části svých zaměstnanců návrat do kanceláří, informuje CNBC. Kanceláře včetně sídla firmy v kalifornském Menlo Parku mají operovat zhruba na deseti procentech svých kapacit. Pokud se bude pandemická situace nadále zlepšovat, v září by se měly dostat na 50 procent kapacit. I měsíc poté však budou mít zaměstnanci Facebooku na výběr mezi prací ve firmě a z domova. Už dříve oznámila stejný záměr také společnost Microsoft. Její kanceláře v Redmondu ve státě Washington se začnou otevírat tento týden.

„Čínský YouTube“ na burze zklamal

Čínské platformě Bilibili, která se podobá YouTubu, se vstup na hongkongskou burzu nepovedl. Její akcie poklesly v první den obchodování téměř o sedm procent na 780 hongkongských dolarů, asi 2220 korun. Bilibili je další čínskou firmou, jež se v posledních měsících přesunula z amerických trhů zpět do Číny v obavě před zásahy amerických regulátorů. Streamovací platforma je aktuálně ztrátovou společností, její zisky se však od roku 2018 téměř ztrojnásobily a do budoucna by měly nadále růst. V loňském čtvrtém čtvrtletí měla 202 milionů uživatelů měsíčně, o 55 procent více než o rok dříve.

Tweet dne

Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2021

První reakce českých politiků na nečekané úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Kellnera po pádu vrtulníku na Aljašce.

