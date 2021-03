Petr Kellner zemřel | E15.cz

Vrtulník se zřítil v oblasti ledovce Knik, asi 34 kilometrů od města Palmer, v nepřístupném terénu ve výšce kolem 1700 metrů nad mořem, uvedl americký úřad NTSB, vyšetřující letecké nehody. O možném pádu stroje se aljašští policisté dozvěděli v sobotu ve 22:00 místního času, když vrtulník nedorazil na místo přistání. Na palubě byli vedle Kellnera a dalších lyžařů také průvodci z blízké horské chaty Tordrillo. „Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události,“ uvedli provozovatelé chaty a dodali, že zde byl Kellner častým a věrným hostem a přítelem.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. 3. 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner. Prosíme všechny, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny. — Skupina PPF (@SkupinaPPF) March 29, 2021

„Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ reagoval na zprávu premiér Andrej Babiš.

Jak napsal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, PPF v Kellnerovi ztrácí stratéga a vizionáře, který je pro skupinu v podstatě nenahraditelný. „Úmrtí zakladatele, který ji s určitou vizí rozvíjel de facto od samého počátku, vlastně od porevolučních let v Československu, je však nepochybně největší výzvou, které skupina ve své třicetileté historii čelí,“ uvedl Kovanda.

Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou podle mluvčí PPF Tkadlecové předmětem vyšetřování. Aljašská policie potvrdila, že mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera je také padesátiletý Benjamin Larochaix. Česká televize uvedla, že Larochaix byl trenérem freestyle snowboardingu a zakladatel amatérského Týmu PPF. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici. Přeživším je podle Deníku N fotograf a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth.

Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3 patřícího společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla se stále vyšetřuje.

Letecká společnost Soloy Helicopters na svém webu uvádí, že provozuje necelé dvě desítky strojů a že za sebou má „dlouhou historii letání s vrtulníky na Aljašce“. Z veřejně dostupných informací nebylo jasné, kolik let byl havarovaný stroj v provozu, firmě Soloy Helicopters se dnes dopoledne, kdy je na Aljašce noc, nebylo možné dovolat.

Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Jeho majetek deník E15 odhaduje na 233 miliard korun.

Nicméně Kellnerův soukromý majetek přitahoval stálou pozornost médií - známá je jeho vila ve Vraném nad Vltavou, vila v Praze na Hanspaulce, chalupa na Jizerce na Jablonecku nebo rezidence v Podkozí na Berounsku. V roce 2002 založil s manželkou Renátou nadaci, která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, a soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy.

Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, mládí prožil v Liberci. Podle dostupných informací byl podruhé ženatý a měl čtyři děti. Nejznámějším z jeho potomků je Anna Kellnerová, závodnice v parkurovém skákání.

Petr Kellner: Stručný životní příběh