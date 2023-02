Čína zvažuje dodávky zbraní a munice Rusku, obávají se Američané | e15.cz

Americký ministr zahraničí Antony Blinken varuje Čínu před vojenskou pomocí Rusku. To, že takový krok Číňané zvažují, údajně naznačují informace, které má americká administrativa k dispozici. Materiální pomoc Číně by podle Blinkema měly vážné následky na vztahy Číny se Západem.

Blinken se v sobotu poprvé od incidentu se špionážními balóny setkal s nejvyšším představitelem čínské diplomacie. V Mnichově s Wang Yi řešil nejen podezření ze špionáže, ale také vztah Pekingu k Moskvě. Konkrétně Blinken svému protějšku tlumočil obavy Spojených států z toho, že by Čína pomáhala Rusko zásobovat zbraněmi. Taková pomoc by podle Blinkena měla vážné následky na diplomatický vztah obou zemí, píší listy Financial Times.

To, co vidíme, v posledních letech, je politická, rétorická a jiná nevojenská podpora. Nyní se ale obáváme, že Čína Rusku může pomoci i s vojenským materiálem,“ řekl Blinken NBC News. Na jakých informacích jsou obavy založené, Blinken nespecifikoval. Pouze uvedl, že časem by mělo být jasněji.

Podle agentury Reuters také Blinken tlumočil postoj amerického prezidenta Joea Bidena, že USA nechtějí „novou studenou válku“. „Odsoudil jsem vniknutí sledovacího balonu ČLR a zdůraznil, že se to už nikdy nesmí opakovat,“ napsal Blinken na Twitteru s odkazem na Čínskou lidovou republiku. Nutno říci, že jsme se omluvy nedočkali, dodal.

Stanice CNN a agentura Bloomberg už v lednu s odvoláním na dva americké zdroje informovaly, že americká administrativa komunikovala s čínskou vládou a "vyjádřila obavy" ohledně důkazů, že čínské firmy podporují Rusko ve válce na Ukrajině nesmrtícím vojenským materiálem, jako jsou helmy nebo neprůstřelné vesty. Média tehdy informovala, že čínská centrální vláda podporu nutně schválit nemusela, jelikož nemonitoruje každý krok svých firem tak detailně.

Z Blinkenova aktuálního vyjádření není jasné, zda se USA domnívají, že i tehdejší údajná podpora čínských firem pro Rusko byla schválená centrální vládou nebo zda ji centrální vláda přímo nařídila.

Čína a Rusko v říjnu loňského roku prohlásily, že jsou "přáteli bez hranic", ruskou invazi na Ukrajinu však Čína nepodpořila a alespoň oficiálně neposkytla Rusku finanční ani materiální pomoc. V sobotu v Mnichově Wang I opakovaně zdůraznil, že Čína vždy stojí na straně míru a že ve válce na Ukrajině podporuje mírové rozhovory a dialog. Kritizoval také "určité síly", které podle něj nechtějí brzký konec války.