Čína plánuje do konce dekády ekonomicky předstihnout USA | E15.cz

Čína bude v nadcházejících letech nejrychleji rostoucí světovou ekonomikou a už v tomto desetiletí by mohla v čele globálního žebříčku vystřídat Spojené státy. Její hospodářství do roku 2025 vyroste o 27,7 procenta, americké jen o 10,4 procenta. S odvoláním na prognózy Mezinárodního měnového fondu to uvedla agentura Bloomberg. Komunistická vláda plánuje vzestup Číny v době mimořádně napjatých vztahů s USA i zbytkem světa.