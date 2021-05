Cena bitcoinu poskakuje podle Muskových not | E15.cz

Nevyvážený restart čínské ekonomiky

Maloobchodní prodeje v Číně se v dubnu zvýšily o 17,7 procenta. Čínští obchodníci tak nenaplnili prognózy odborníků, kteří počítali s růstem o 24,9 procenta. Podle serveru CNBC Čína aktuálně prochází nevyváženým hospodářským oživením po koronakrizi. „Zaměstnanost, příjmy domácností, spotřeba, investice do výroby nebo sektor služeb stále nejsou na úrovni před pandemií,“ řekl serveru Bruce Pang, šéf ekonomických výzkumníků z čínské finanční společnosti China Renaissance. Čínský HDP přitom v letošním prvním čtvrtletí celkově vyrostl o 18,3 procenta, nejrychleji od roku 1992.

Nejkrvavější den v Gaze

I o víkendu pokračoval konflikt v Izraeli, kde už týden probíhají urputné boje mezi izraelskou armádou a radikálním hnutím Hamás. Včerejšek byl prozatím nejtragičtějším dnem střetnutí. V Pásmu Gazy zemřelo nejméně 42 lidí, včetně 16 žen a deseti dětí. Dohromady si konflikt vyžádal už 197 mrtvých na palestinské straně a deset na izraelské. Město Gaza se v současné době potýká také s nedostatkem paliva, což může vést k výpadkům elektrického proudu v nemocnicích, varovali dnes zástupci OSN. Více informací si můžete přečíst zde.

Ryanair stále v nejistotě

Největší nízkonákladové aerolinky Evropy Ryanair dnes oznámily své kompletní hospodářské výsledky za poslední finanční rok, jenž skončil v březnu. Irský letecký dopravce v daném období prodělal 815 milionů eur, asi 20,7 miliardy korun. Počet letů klesl o 81 procent. Ztráta je sice výrazně menší, než odhadovali analytici, společnost přesto nemá mnoho důvodů k optimismu. Ryanair podle prohlášení svých zástupců bude i v nadcházejícím roce čelit obrovské nejistotě, neboť stále není jasné, kdy a za jakých podmínek bude letecká doprava plně obnovena.

Muskovy hrátky s bitcoinem

Kurz nejsledovanější kryptoměny bitcoin se v neděli propadl pod 45 tisíc dolarů, zhruba 945 tisíc korun, na vůbec nejnižší hodnotu od února. Může za to jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk, který paradoxně v uplynulých měsících pomohl svojí podporou cenu bitcoinu vyšroubovat nahoru. Musk nicméně v posledních dnech otočil a během víkendu na svém Twitteru naznačil, že jeho společnost Tesla se chystá virtuální měnu ze svého investičního portfolia vyřadit. Dnes ráno však tento záměr pro změnu popřel, díky čemuž bitcoin opět posílil.

If a single @elonmusk tweet can have so much influence over the price of #Bitcoin how can anyone seriously consider it to be money? How can Bitcoin be a safe-haven asset if a one-word tweet puts it at risk? It should be clear by now that buying Bitcoin is gambling, not investing.