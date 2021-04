Spotify a LinkedIn chystají konkurenci Clubhouse | E15.cz

Vlna zájmu, kterou vzedmul vstup sociální sítě Clubhouse do Evropy, sice v posledních týdnech trochu opadá, ale počet uživatelů strmě roste. A vypadá to, že chatování za použití vlastního hlasu bude brzy čím dál obvyklejší. Vedle Facebooku a Twitteru se teď do konkurenčního boje v této oblasti vrhají Spotify a LinkedIn.