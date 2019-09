Nové iPhony: přibývá spekulací o počtu modelů | E15.cz

Akce americké společnosti Apple je každoročně jednou z nejvíce sledovaných událostí. Například loňský přímý přenos na youtube shlédly tři miliony diváků. Představovací akce má především zaujmout stávající i nové zákazníky a přesvědčit je ke koupi nových nebo aktualizovaných produktů před nadcházejícími svátky a nákupními akcemi. Letošní takzvaný September Event je naplánován na úterý 10. září.

Největší očekávání patří tento rok oblasti mobilních telefonů. Již několik týdnů se totiž spekuluje o tom, že by společnost mohla představit pokračovatele iPhonů XR, XS a XS Max. Analytik společnosti TF International Securities Ming-čch' Kchuo uvedl, že by se nové telefony měly lišit ve výkonnosti hardwaru, kvalitě fotoaparátu a především ve velikosti displeje. Doplnil, že nové telefony nebudou podporovat 5G síťě a měly by nově být schopny nabíjet ostatní zařízení od společnosti, například sluchátka AirPods.

Další sledovanou skupinou výrobků jsou chytré hodinky Apple Watch. Společnost v minulém roce uvedla jejich čtvrtou generaci. Experti letos očekávají, že co do vzhledu mají zákazníci počítat jen s drobnými úpravami. Apple by však dle očekávání měl přinést hodinkám nové funkce. Jednou z nich by měla být nová aplikace na sledování kvality spánku, nazvaná „Burrito“.

Podle serveru macrumors.com by také nové hodinky měly obsahovat aplikaci nazvanou „Schooltime“. Tu nejspíše ocení především rodiče. „Schooltime“ by totiž měla zablokovat všechny aplikace, které by mohly studenty rušit při školní výuce a nechat jim povolené pouze volání se svými rodiči a na tísňové linky.

Představení nových produktů znamená pro společnost Apple důležitý milník v tomto roce, protože se nejspíše promítnou do jejích výdělků. Americká společnost určitě nechce opakovat slabý začátek letošního roku, kdy oznámila snížení odhadu tržeb za své první fiskální čtvrtletí, které skončilo 29. prosince 2018. Za zhoršením tehdy stál slabý prodej iPhonů v Číně, i kvůli setrvávající obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou.

Novinky ze sídla Applu v Cupertinu mají pak pro zákazníky a fanoušky značky význam i proto, že paralelně s představováním nové nabídky výrazně zlevňuje ta stávající.