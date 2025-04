Ať už do třetího největšího města Japonska míříte na zahájení světové výstavy 13. dubna, nebo se zastavíte v následujících šesti měsících – Expo 2025 je otevřené až do 13. října –, byla by škoda věnovat pozornost jen výstavě a byznysu. Ósaka je jedním z nejživějších a kulturně nejbohatších měst země a v její nabídce si vybere zájemce o gastronomii, kulturu, historii i ten, kdo se chce jen pobavit.

Ósacký hrad (Ōsaka-jō)

Jeden z nejznámějších symbolů města byl postaven v 16. století. Impozantní historická památka nabízí nejen fascinující ukázku japonské historie, ale také nádherný výhled na město. Okolní parky jsou skvělé pro procházky, zejména na jaře, když kvetou třešně. Ty ósacké prý nasazují kolem 21. března a v květu vydrží zhruba dva týdny.

Dotonbori

Rušná čtvrť známá svými neonovými světly a obchodními ulicemi lemovanými stánky rychlého občerstvení proloženými více či méně moderními restauracemi je ideální místo pro ochutnání místní kuchyně. Doporučujeme návštěvu ve večerních hodinách, Dotonbori díky nesčetnému množství LED panelů a neonových nápisů svítí do tmy a její zář inspirovala nejednoho tvůrce japonských komiksů manga.

Večerní návštěva v zářící čtvrti Dotonbori. | Jiří Kolbaba

Ósaka okonomijaki a takojaki

Lovci kulinářských zážitků by v Ósace určitě neměli minout dvě místní speciality. Takojaki jsou smažené chobotnicové koule a v nabídce se prý objevily v roce 1935. Ještě slavnější je zdejší varianta okonomijaki, japonských slaných palačinek. Ty se liší podle místa v přípravě i ingrediencích, další proslulou variaci oblíbeného japonského pouličního pokrmu dělají třeba v Hirošimě. V Ósace se všechny ingredience – těstíčko, zelí, maso nebo mořské plody – smíchají dohromady a opékají jako placka. Zato v Hirošimě se složky vrství: nejprve těstíčko, pak zelí, maso, nudle a další ingredience.

Umeda Sky Building

Pokud hledáte panoramatický výhled na město, navštivte Umeda Sky Building, stavbu, která fascinuje třeba i v Česku velmi oblíbeného japonského spisovatele Harukiho Murakamiho. V jeho knihách na ni narazíte stejně jako na už zmíněnou čtvrť Dotonbori, ostatně Ósaka vůbec často vstupuje do Murakamiho příběhů. O Umedě se říká, že na návštěvníky doslova dýchá svým futurismem, který ostře kontrastuje s historickým městem u její paty. A třeba se na vrcholu stavby oddáte introspekci jako Murakamiho hrdinové. Zvláště ve večerních hodinách, když město září miliony světel, je odsud ohromující výhled.

Umeda Sky Building si oblíbil i spisovatel Murakami. | Jiří Kolbaba

Expo ’70 Commemorative Park

Cestujte časem! Starý Expo 1970 areál v Ósace je místem, jež nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do historie světových výstav. Areál, který hostil Expo v roce 1970, je plný ikonických staveb a památek, jako je třeba Pavilon Japonia a Taiko-no-kane (Velký gong). Místo nabízí krásné zahrady, muzeum Expo a mimořádnou architekturu sedmdesátých let. Areál severovýchodně od centra Ósaky je snadno dostupný vlakem Osaka Monorail – nejbližší stanice se jmenuje Bampaku-kinen-kōen.

Vlak Ósaka Monorail v designu Expo 2025 vás doveze i do areálu Expa 1970. | Jiří Kolbaba

Šitennódži

Nejstarší buddhistický chrám v Japonsku byl založen už v roce 593. Navštívit ho znamená podle řady průvodců zažít zblízka stopy historie, tradiční japonské kultury, a hlavně spirituality buddhistické školy Tendai. Nemiňte nejen hlavní chrám s Buddhovou sochou a pagodu, ale hlavně zahradu, která nabízí ideální atmosféru pro meditaci a rozjímání.

Nejstarší buddhistický chrám v Japonsku, Šitennódži. | Profimedia.cz

Šinsekai

Nostalgii a klid zažijete ve čtvrti Šinsekai, která vás přenese do první poloviny 20. století. Známá je ikonickou věží Tsutenkaku, retro restauracemi, tradičními obchody i uličkami s nabídkou levného nákupu a pestrého místního street foodu.

Čtvrť Šinsekai a její ikonická věž Tsutenkaku. | Profimedia.cz

Denden Town

A teď se vydáme do trochu divočejších cestovatelských vod. Nebo alespoň ve srovnání s místy, jako je Šinsekai či Šitennódži, o poznání živějších. Denden Town aneb Ósacká Akihabara svou tokijskou „sestru“ připomíná všudypřítomnými obchody s nejmodernější elektronikou a je stejně tak centrem mangy a anime i japonské popkultury. Pokud jste fanouškem japonských komiksů, her nebo gadgetů, lepší místo pro nákupy v Ósace prý nenajdete. Vedle nejnovějších technologií tu narazíte také na unikátní, sběratelské zboží a užijete si živou, pulzující atmosféru.

Tobita Šinči

Přiostříme. Tobita Šinči je ósacká čtvrť, za jejíž evropský ekvivalent bychom mohli označit třeba amsterdamskou Čtvrť červených luceren. Oblast zábavy a nočního života byla původně zejména centrem gejš a prostituce, dnes je podle mnohých strhujícím místem, kde se prolíná historie a současná kultura. Můžete zde najít tradiční nevěstince i hospůdky izakaja, stejně jako karao­ke bary nebo kabaretní kluby. Staré budovy a neonová světla vytvářejí poutavý kontrast, a přestože se i tato čtvrť mění, stále si do jisté míry uchovává svůj původní charakter.

Tobita Šinči si stále udržuje pověst tak trochu vykřičené čtvrti. | Profimedia.cz

Amerikamura

Pokud máte rádi kosmopolitní kulturu a módu, navštivte oblast Amerikamura. Je známá svou alternativní atmosférou, streetwear obchody, kavárnami a uměleckými galeriemi a na jejích ulicích potkáte hlavně mladé lidi. Top místo k návštěvě v přiléhající čtvrti Šinsaibaši je obchodní centrum Big Step otevřené v roce 1993. V sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích stavby, jež patří ke zdejším nejznámějším, kromě běžné pánské a dámské módy najdete vintage obchody, kde se prodává vybrané secondhandové zboží za rozumné ceny, i obchody se sportovním oblečením a výbavou. Najíst se můžete jak v kari restauracích, tak i v pobočce všudypřítomné Saizeriye, zdejší sítě zaměřené na pizzu a italskou kuchyni.

Amerikamura, oblast oblíbená mladými lidmi. | Profimedia.cz

Namba Parks

Další tip pro shopaholiky ze čtvrti Šinsaibaši v blízkosti dalších známých ósackých oblastí, jako je už zmíněná Dotonbori. Osmipatrový moderní nákupní a zábavní komplex Namba Parks nabízí nejen obchody, ale také zahrady nebo střešní terasy. V areálu je rovněž několik kinosálů. V létě se tu konají různé kulturní akce a festivaly.

Osmipatrový moderní nákupní a zábavní komplex Namba Parks. | Profimedia.cz

Tendžinův svátek

Pokud pojedete do Ósaky v červenci, nenechte si ujít jeden z největších a nejstarších japonských svátků (údajně přes tisíc let starý!), zasvěcený bohu Tendžinovi. Zdejší oslavy probíhají v okolí chrámu Tenmangu a zahrnují tradiční procesí, hudbu, tance, ohňostroje i vystoupení na vodě. Zážitek propojující japonskou kulturu, náboženství a komunitní duch se slaví v celém Japonsku, ten v Ósace se odehrává vždy 24. a 25. července.

Ósaka Aquarium Kaiyukan

Jedno z největších akvárií na světě je domovem mnoha mořských živočichů včetně velrybích žraloků. Díky chytré koncepci stavby tu můžete zblízka pozorovat mořský život v různých realistických biotopech.

Zábava na kolejích

Šotouše potěší železnice Hankyú, považována za jeden z divů Japonska. Známý režisér a vývojář počítačových her Hideo Kodžima, ósacký rodák, Hankyú v knize The Creative Gene popisuje jako „stroj času“ a „továrnu na vzpomínky“. Jízda zvláštně zabarvenými vozy – tak zvláštně, až se jejich hnědofialovému odstínu říká „Hankyú barva“ – z nádraží Umeda skýtá malebné výhledy do údolí a kopců v okolí města. Když už jsme u vlaků, nasednout se dá i na šinkansen. Slavným rychlovlakem je to necelou hodinu cesty třeba až do Hirošimy. Řada japonských turistických cílů je tak z Ósaky velmi snadno dostupná.

Rychlovlak šinkansen samozřejmě jezdí i do Ósaky. | Jiří Kolbaba

Universal Studios Japan

Za moderní a ne úplně běžnou formou zábavy můžete vyrazit do ateliérů Universal Studios. Jsou skvělým místem zejména pro milovníky filmů, rozděleným do tematických zón. Nabízejí třeba svět Harryho Pottera, dobrodružství v Jurském parku nebo zábavnou oblast Minion Mayhem. Vzrušující jízdy, interaktivní atrakce i živá show oživují svět Hollywoodu.