Finská vláda dementuje: čtyřdenní pracovní týden nechystáme | E15.cz

„V programu finské vlády se nikde nehovoří o čtyřdenním pracovním týdnu. Toto téma není součástí agendy finské vlády. Premiéra Sanna Marinová tuto myšlenku krátce zmínila během jedné panelové diskuse loni v srpnu, když byla ještě ministryní dopravy, a od té doby jsme se tomuto tématu nijak nevěnovali,“ uvedla vláda v oficiální prohlášení, které zveřejnila i na Twitteru.

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity.