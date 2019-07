Dálnice praskají ve švech. Miliony Němců vyjely k moři | E15.cz

Češi mířící na dovolenou například do oblíbeného Chorvatska se tento víkend budou muset obrnět mimořádnou trpělivostí. K velkému množství aut mířící na Jadran se totiž přidali i němečtí dovolenkáři, jimž právě začaly prázdniny. Už v sobotu dopoledne musel být kvůli porouchanému vozidlu uzavřen známý švýcarský Gotthardský tunel, kde se přitom už předtím tvořily desetikilometrové kolony.

Tento víkend si projdou řidiči zkouškou pevných nervů, dálnice, hlavně ty do Chorvatska, budou praskat ve švech. Už na tak rušnou trasu se přidali Němci, jimž ve dvou největších spolkových zemích – Bavorsku a Bádensku-Württembersku – začaly prázdniny.

Oddělení ministerstva dopravy BESIP, které se zabývá bezpečností provozu, upozornilo na to, že ucpané budou i tahy z Chorvatska. Ty podle něho zaplní obyvatelé skandinávských a severoněmeckých států, kterým naopak zase prázdniny končí. Problémy by podle předpokladů měly trvat až do sobotního večera.

Dopravní odborníci radí řidičům, aby vyčkali se sjížděním z dálnic, pokud se před nimi objeví kolona. Vedlejší silnice se podle nich při enormním náporu rychle zaplní a lidé na ní „zkysnou“ déle než na dálnici. „Během dopravní zácpy se vyplatí zahraniční dálnici objet až při koloně delší než deset kilometrů nebo při úplném uzavření dálničních tahů,“ vysvětluje BESIP.

Současně řidičům nabízí veškeré informace o dopravní situaci v zahraničí, včetně právě uzavírek a prací na vozovce. Například uvádí, že na dálnici A1 ve směru ze Záhřebu do Splitu, Makarské a Dubrovníku je poškozená vozovka a rychlost je v tomto úseku až do odvolání omezena na sto kilometrů v hodině. Chorvatské ministerstvo dopravy rovněž zvýšilo pokuty za překročení rychlosti.

Komplikace ale na řidiče čekají už v sousedním Rakousku. Severně od Innsbrucku ve městě Ehrenberg se tento víkend koná tradiční festival, kvůli němuž bude pod náporem cesta přes známý průsmyk Fernpass. Ani německé dálnice ale nejsou bezproblémové. Na tahu A6 mezi Mannheimem a Heilbronnem lze očekávat tisíce fanoušků F1, kteří pojedou na okruh Hockenheim sledovat Velkou cenu Německa.