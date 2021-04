Sucho na Tchaj-wanu znervózňuje důležitého producenta čipů | E15.cz

Tchaj-wan, klíčová lokalita polovodičového průmyslu, zápasí vedle potíží s obnovením výroby čipů s další komplikací. Ostrov čelí největšímu suchu za více než padesát let, což může produkci čipů ještě více ohrozit. Jeden z největších globálních výrobců čipů, tamní TSMC proto staví továrnu, která bude využívat odpadní vodu, její spuštění je však v plánu až koncem roku.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) na sklonku minulého týdne potvrdila investici 2,89 miliardy dolarů do rozšíření výrobních kapacit čipů. V krátkodobém časovém horizontu se však čekají spíše další problémy s dodávkami. Odborníci se proto obávají, že problémy s nedostatkem čipů se potáhnou po většinu roku.

Tchaj-wan, kde jsou normou deštníky k zapůjčení u výstupů z metra, se v posledním roce potýká s nedostatkem deště a nebývalým suchem. Mnoho vodních rezervoárů není ani na dvacetiprocentní kapacitě, v některých je dokonce méně než deset procent vody. Týká se to i nádrže v Sin-ču, která je jednou z primárních zásobáren na vodu náročného polovodičového průmyslu. V přehradě je nejméně vody v její historii, jen sedm procent.

Předpokládá se, že kritická situace potrvá přinejmenším do konce května. Vláda už nařídila odstávky a šetření se dotklo i tří technologických parků. "Vzhledem k tomu, že polovodičové továrny teď mají zvýšené množství zakázek, začaly z toho být nervózní," konstatovala podle webu Chanel News Asia Iris Pang z ING.

TSMC skupuje cisterny a tvrdí, že je na tato rizika připravená a má scénář i pro případ nejpřísnějších restrikcí. V jednom z měst, kde má továrnu, je v plánu téměř stovka nových vrtů. Společnost k tomu na Tchaj-nanu staví továrnu, kde bude možné znovu využívat přečištěnou vodu, která by měla pokrýt téměř polovinu každodenní spotřeby.

V současnosti vše nasvědčuje tomu, že vláda chápe důležitost polovodičového průmyslu pro tchajwanské hospodářství. Jenže to v zemi vytváří napětí, jelikož omezení nejvíce dopadla na farmáře, kteří se cítí být poškození. "Také myslíme na naši ekonomiku, ale neměli by nám úplně přestat dodávat vodu. Zaměřují se výhradně na polovodiče," postěžoval si BBC zemědělec, který u Sin-ču pěstuje rýži.

Odborníci podotýkají, že ostrov čelí úbytku srážek dlouhodobě a měl by přijmout rozsáhlá opatření. "Tchaj-wan trpí výrazným úbytkem deštivých dní od šedesátých let minulého století," tvrdí expert na klimatické změny Hsu Huang-hsiung z vládou placeného think tanku Academia Sinica. V některých jeho částech poklesl jejich počet až o padesát. Oteplování Indického oceánu podle klimatologů nad oblastí vytváří "zeď" vysokého tlaku, která snižuje počet tajfunů a odklání je na sever.

Tchaj-wan přitom situaci zřejmě podcenil, jelikož vodu dlouho považoval za jistou. Nyní chybějí potrubí, které by transportovaly vodu z částí, kde je jí dostatek na vysychající severozápad. Existující vodovody jsou nekvalitní a velké množství tekutiny z nich unikne při přepravě.

Rezervoáry jsou zanesené půdou z erozí a nedokážou tak zadržet takové množství vody jako dřív. Její ceny přitom nadále zůstávají velmi nízké. Vláda se zřejmě bojí nepopulárního kroku, který by však přiměl obyvatele k šetrnějšímu zacházení se zdroji.