Danone či Nestlé se zavázaly zveřejňovat informace o emisích metanu | e15.cz

Šest nadnárodních mlékárenských koncernů v úterý slíbilo na klimatickém summitu v Dubaji (COP28), že budou brzy uvádět informace o svých emisích skleníkového plynu metanu, informovala agentura Reuters. Kromě toho se dnes na COP28 63 zemí přihlásilo k závazku snížit emise skleníkových plynů používaných v chladírenské technice a klimatizaci o nejméně 68 procent do roku 2050 oproti roku 2022.

Šest velkých mlékárenských společností bude brzy oznamovat, kolik vypouštějí do ovzduší metanu, což je téměř 30krát škodlivější skleníkový plyn než oxid uhličitý (CO2). Šest členů takzvané mlékárenské aliance proti metanu, tedy Danone, Bel Group, General Mills, Lactalis USA, Kraft Heinz a Nestlé, začnou uvádět metanové emise do poloviny příštího roku a do konce roku 2024 vypracují protimetanové akční plány. Firmy se zároveň na dubajském summitu připojily k nové globální alianci za snižování emisí metanu.

Hospodářská zvířata jsou odpovědná za zhruba třicet procent globálních emisí metanu z lidské činnosti, odhaduje Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Spojené státy, Kanada nebo Keňa jsou zase mezi 63 zeměmi, které se přihlásily k závazku výrazně snížit emise z chladírenské techniky, napsala Reuters, podle níž jde o celosvětově první takovou iniciativu.

Arabská koordinační skupina (ACG), tedy aliance regionálních a mezinárodních rozvojových institucí, v úterý na okraj COP28 oznámila, že do roku 2030 vynaloží deset miliard dolarů (téměř 225 miliard korun) na podporu takzvané energetické transformace, tedy přechodu na obnovitelné zdroje energie, v rozvojových zemích. Oznámila to státní agentura ve Spojených arabských emirátech WAM.

V Dubaji se v úterý i demonstrovalo. Několik desítek lidí protestovalo proti přítomnosti zástupců ropného, plynárenského a uhelného průmyslu, požadovalo ukončení využívání fosilních paliv a volalo po klimatické spravedlnosti.

„Zatímco na minulých klimatických konferencích OSN se konaly obrovské demonstrace, například na COP26 v roce 2021 v Glasgow a na COP21 v roce 2015 v Paříži, letošní demonstrace jsou zdrženlivé vzhledem k omezené svobodě vyjadřování v hostujících Spojených arabských emirátech,“ poznamenala agentura Reuters.