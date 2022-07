Protesty na Srí Lance: Dav kvůli inflaci vyhnal prezidenta | E15.cz

Po několikaměsíční hospodářské krizi v sobotu zaplnily ulice Colomba tisíce protestujících z celé Srí Lanky, kteří požadovali odstoupení prezidenta Gotabaji Radžapakse. Ten přislíbil, že se do konce týdne vzdá funkce. Stabilizace situace by byla nadějí pro větší příliv turistů, na nichž je ekonomika země závislá. Výpadky příjmů z turismu zaznamenávají i Češi žijící na Srí Lance, kteří v tomto odvětví pracují.

Krize odrazuje mnohé turisty od cesty do země, ti však přinášejí důležitou cizí měnu, příjmy z turismu navíc tvoří 13 procent HDP. „Krize na naše aktivity na ostrově dopadá, ale i tak jsme schopní naše služby pro klienty zajišťovat. Je nutné zařizovat transfery z letiště a výlety s výrazným předstihem,“ říká Martin Skery, který na Srí Lance dlouhodobě žije a provozuje cestovní agenturu EndlessSummer.cz. „Není vhodné cestovat na vlastní pěst, turistům se může stát, že zůstanou na nějakém místě bez šance natankovat,“ dodává.

Na Srí Lance aktuálně panuje akutní nedostatek materiálů i benzinu, kvůli kterému se lidé obávají na ostrov vyrazit. „Turistů je tu extrémně málo, za normálních okolností bychom teď byli plní z 90 procent a teď v červnu a červenci jsme plní z patnácti procent,“ říká Anna Ratnayake, která s manželem na Srí Lance provozuje Arawe retreat. Obdobnou situaci s turisty zažívá i Marcela Adamusová provozující rezort Tropical Garden. „Lidé mají obavy přijet, byť nadále platí, že Srí Lanka je bezpečná země a o naše hosty se i nyní dokážeme postarat,“ doplňuje.

Kromě prezidenta v sobotu na svém twitterovém účtu oznámil svou rezignaci také premiér Ranil Wickremesinghe s vysvětlením, že chce otevřít cestu k vytvoření koalice složené ze všech stran. K působení ve funkci ministra financí se však nevyjádřil. Wickremesinghe přitom do funkce premiéra nastoupil teprve v květnu, kdy vystřídal Gotabajova staršího bratra Mahindu. Dosud není jasné, kdy skutečně odstoupí.

Demonstrující se v sobotu dostali do sídla prezidenta, na sociálních sítích se objevily fotografie a videa, kde se koupají v jeho bazénu a prochází chodbami. Prezident již předtím unikl do neznámých míst. Budova zůstává zachována na rozdíl od premiérského sídla, které shořelo.

Odražení ode dna ještě potrvá

Rodina Radžapaksů se u moci drží téměř dvacet let, od začátku současné krize lidé volali po jejím odstoupení, to samo o sobě však situaci nevyřeší. „Je přání většiny národa, že odstoupení prezidenta povede ke změně, zároveň se však proslýchá, že Srí Lanka vlastně nemá připravený sofistikovaný plán pro zajištění lepšího stavu do budoucna,“ okomentoval Martin Skery.

Prezidentova rezignace alespoň přináší jistou naději pro místní obyvatele. „Vidíme světlo na konci tunelu. Dokud byl Radžapaksa u moci, nikomu se do této země nechtělo moc investovat, protože věděli, že celý problém je hlavně výsledkem vládnutí rodiny Radžapaksů. Zotavení ale samozřejmě bude ještě hrozně dlouho trvat. Musí dojít k úplné restrukturalizaci,“ říká Anna Ratnayake.

Země zkolabovala v důsledku špatného hospodaření s veřejnými zdroji. Došly jí devizové rezervy a není již schopná splácet svůj zahraniční dluh. Inflace v červnu podle srílanské centrální banky dosáhla v meziročním srovnání 54,6 procenta. „Ekonomicky je situace náročná především pro místní, inflace je drtivá, ale turisté to moc nepocítí vzhledem k přepočtu na koruny,“ popisuje Martin Skery.

V zemi stále chybí benzin, který je vydáván pouze lidem zajišťujícím základní služby, přednost mají na benzinových pumpách i turisté. Problematické jsou také dodávky plynu. „Včera a dnes dorazily dvě lodě s plynem, podle aktuálních zpráv vláda objednala 100 tisíc metrických tun. Doufám, že nebudeme mít problémy s plynem na vaření,“ říká Srílančan Sadara de Silva, průvodce z Kalutary. „Keramika se teď téměř nevyrábí, protože chybí plyn do plynových trub a je drahý,“ dodává Anna Ratnayake.

Mezinárodní měnový fond ve svém posledním prohlášení zemi ujistil, že ji finančně podpoří. „Vzhledem k tomu, že je veřejný dluh hodnocen jako neudržitelný, schválení by vyžadovalo odpovídající finanční záruku od věřitelů Srí Lanky, že udržitelnost dluhu bude obnovena,“ stojí v prohlášení. Kdy případná první finanční pomoc od měnového fondu dorazí, zatím není jasné.