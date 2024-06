První kolo hlasování ukázalo, že Macronův tah rozpustit po neúspěchu v eurovolbách Národní shromáždění a zmobilizovat voliče proti krajní pravici zatím nevychází. Projekce naznačují, že by RN mohlo mít až 280 křesel v dolní komoře parlamentu. K většině jich však potřebuje 289.

Nové lidové frontě, složené ze socialistů, ekologů i radikální levice přičítají zisk až dvou set mandátů. Macronova koalice Společně podle nich nejspíše nebude mít ani stovku zákonodárců. Jeho kandidáti patrně v téměř polovině obvodů ani nepostoupili do druhého kola.

Francii čeká týden taktizování

Národní sdružení a Nová lidová fronta mají podle odhadů šanci na zisky ve zhruba čtyřech stovkách obvodů. Le Penová byla zvolena hned v prvním kole. Experti však varují, že v takto složitých podmínkách mohou být průběžné projekce velmi nepřesné. Situaci komplikuje fakt, že na základě složitého většinového systému v mnoha obvodech postoupili dokonce tři kandidáti. Velice tak bude záležet na taktizování a ochotě jednotlivých stran stáhnout své adepty ve prospěch jiných.

Odborníci však míní, že tato situace nahrává Le Penové více, než kdyby se její uchazeči ocitli v duelech. Je také otázkou, zda se někomu podaří zmobilizovat další voliče, protože už nyní se volební účast pohybovala kolem dvou třetin, což je nejvíce za poslední desetiletí.

Jestli Národní sdružení nedosáhne na většinu, bude muset nesnadno hledat spojence, aby se Bardella mohl postavit do čela vlády a spolupracovat s Macronem v rámci takzvané kohabitace. Pokud nikdo nezíská majoritu, čeká zemi nejspíš složitá a dosud neprobádaná politická situace. Prezident by byl pod tlakem, aby rezignoval a předčasné prezidentské volby otevřely cestu k řešení patu. To Macron dosud odmítal nejspíš i s vyhlídkou na to, že by patrně nemohl už znovu kandidovat.

Takřka všichni představitelé hlavních politických uskupení okamžitě po uzavření volebních místností a oznámení prvních odhadů začali agitovat pro druhé kolo, které se bude konat v neděli 7. července. Macron vyzval voliče, aby se sjednotili proti krajní pravici.

„Tváří v tvář Národnímu sdružení je čas na velké, jasně demokratické a republikánské sjednocení pro druhé kolo,“ řekl. Někteří lídři uskupení, která tvoří prezidentskou koalici, už také hovoří o stažení kandidátů na třetích místech ve prospěch levice, kromě té radikální.

Národní sdružení straší levicí a migranty

Le Penová zdůraznila, jak je pro její stranu důležité, aby získala dostatek křesel. „Demokracie promluvila a Francouzi poslali RN a její spojence na vrchol a prakticky vyhladili Macronův tábor. Potřebujeme absolutní většinu, aby Jordan Bardella mohl být za týden jmenován premiérem,“ prohlásila. Samotný Bardella staví situaci tak, že zemi čeká volba mezi vládou RN ve spolupráci s částí tradiční pravice, tedy Republikánů a úspěchem levice a „existenčním nebezpečím“.

V projevu prohlásil, že Nová lidová fronta chce odzbrojit policii a otevřít hranice migrantům. Už také slíbil, že by byl premiérem všech Francouzů a respektoval prezidenta a jeho pravomoci, které se týkají zahraniční politiky a obrany.

Levice také hovoří o Macronově jasném neúspěchu. „Toto kolo způsobilo prezidentovi, jeho kandidátům a jeho takzvané prezidentské většině těžkou a nespornou porážku,“ řekl svým příznivcům radikál Jean-Luc Mélenchon. Zároveň však slíbil, že levice stáhne své kandidáty v místech, kde postoupili ze třetí pozice, aby pomohli porazit krajní pravici.

Republikáni, tradiční pravicová strana, prozatím nedávají svým voličům pro druhé kolo žádné instrukce. Uskupení se sejde v pondělí, aby situaci projednalo, takže se jeho postoj může změnit. Jejich lídr Éric Ciotti, který chtěl už před volbami k nevoli mnoha spolustraníků uzavřít spojenectví s Le Penovou, však podobně jako Bardella varoval před levicovým úspěchem. Spíše k volbě Le Penové už vyzval i šéfredaktor konzervativního listu Le Figaro, který ji považuje za menší riziko než Novou lidovou frontu.

Trhy v minulých týdnech naznačily, že je zneklidňují prakticky všechny možné povolební scénáře, kromě vítězství Macronovy koalice. Národní sdružení je podle nich těžko čitelné. „Pokud se k moci dostane tým, který nikdy nevládl, je tu naprostá nejistota, úplná neznámá,“ komentoval situaci v médiích šéf burzovního provozovatele Euronext Stephane Boujnah.

Scénář vítězství levice děsil investory zřejmě ještě více. „Nejhorším výsledkem pro trh by bylo, kdyby levé křídlo získalo většinu,“ řekl podle Reuters Gareth Hill ze společnosti Royal London Asset Management.