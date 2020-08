Deutsche Bank vyšetřuje Trumpovu bankéřku | E15.cz

Největší německý finanční dům Deutsche Bank zahájil interní šetření transakce, při které její privátní bankéřka před sedmi lety koupila byt od firmy spoluvlastněné Jaredem Kushnerem, píše deník The New York Times . Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Kushner je zároveň poradcem Bílého domu.

Bankéřka Rosemary Vrablicová spolu se svými dvěma kolegy koupila v roce 2013 byt na newyorské Park Avenue od společnosti Bergel 715 Associates. Zaplatili za to 1,5 milionu dolarů. Jak nyní vyplynulo z čerstvých majetkových přiznání Kushnera a jeho manžely Ivanky Trumpové, oba jako spoluvlastníci Bergel 715 Associates v minulém roce z firmy inkasovali mezi jedním a pěti miliony dolarů. A podle zdrojů amerického deníku byl Kushner spolumajitelem této firmy už v době, kdy prodávala byt jeho dlouholeté osobní bankéřce.

Banky obvykle zakazují svým zaměstnancům soukromě obchodovat s klienty, protože se tím dostávají do střetu zájmů. V době, kdy Vrablicová kupovala zmíněný byt, už byli jejími klienty Kushner i Trump a oba od Deutsche Bank v té době získali úvěry v souhrnné výši kolem 190 milionů dolarů. Později k tomu přibyly další stovky milionů dolarů.

Banka v reakci na dotaz amerického listu uvedla, že o transakci dosud nevěděla. „Banka důkladně prověří informace, které vyšly najevo v pátek,“ uvedl mluvčí Deutsche Bank Daniel Hunter.

Podle The New York Times nic nenaznačuje tomu, že Vrablicová a její tehdejší podřízení Dominic Scalzi and Matthew Pontoriero koupili byt na Park Avenue za nápadně výhodných podmínek. Byt byl v roce 2014 převeden na společnost registrovanou na adrese, kde bydlí i Vrablicová, a o rok později byl prodán za 1,85 milionu dolarů. Nárůst hodnoty o 22 procent za dva roky není v této lokalitě ničím mimořádným, uzavírá deník.