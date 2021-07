Diamanty nebo křištály: obyvatelé JAR v zoufalství kopou dál | E15.cz

Horečka vypukla na počátku června, když se začalo proslýchat, že místní pastevec našel kameny, které by mohly být diamanty. Do vesnice se začaly sjíždět vlastními auty i taxíky tisíce lidí, kteří se pokoušeli nalézt štěstí. Často neváhali na místo cestovat i několik hodin. Míra nezaměstnanosti v zemi totiž nyní dosahuje k téměř 33 procentům, nejvíce od roku 2008, kdy vláda začala zveřejňovat čtvrtletní zprávy.

U KwaHlathi v podstatě vyrostla další vesnice, hledači přespávali v dírách, které vykopali a pouliční prodejci je zásobovali jídlem. Dva dny namáhavé práce vynesly jednačtyřicetiletému Sbusisovi Molefeovi čtyři kameny, píše ve své reportáži The New York Times. "Cítím se zoufale. Máme jen naději. Pokud jsou to diamanty, znamená to, že jsme vítězi," řekl americkému deníku.

Do KwaHlathi dorazil poté, co si o nálezu přečetl na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že je otec tří dětí od říjnového požáru v textilní továrně bez práce a žije z nízké podpory, rozhodl se zvěsti prověřit, i když znějí nepravděpodobně.

Část kopáčů neodradil ani vládní zásah do živelné akce, která z pastvin pro dobytek v okolí vesnice učinila měsíční krajinu. Úředníci provedli testy a oznámili, že kameny jsou jen lákavě vypadající krystaly křemenů. Vláda následně lidi požádala, aby přestali kopat a pustošit krajinu. Navíc se obávají šíření koronaviru.

Výzvy nemají požadovaný efekt, protože někteří obyvatelé vládě nevěří. Poukazují na předchozí zkušenosti, kdy z přírodního bohatství země těžily zahraniční společnosti a hrstka vyvolených. "Vládě nevěřím. Šíří fake news, že to nejsou diamanty, protože nechtějí, aby je tam lidé kopali," tvrdí jednašedesátiletý Lucky Kazi, který během pandemie přišel o práci v přepravní firmě. "Vláda nám nemá co říkat. Co ti gauneři dělají? Každý den slyšíte o ukradených milionech," dodal.

Místního vládního představitele podle The New York Times tyto obavy vzhledem k minulosti příliš nepřekvapují. Úřady nyní zjišťují, jaká je komerční hodnota křemenů a dumají nad tím, jestli by se jako aspoň malá náhražka nedaly využít ke prospěchu místní komunity.

Dobrodruzi mezitím hledají jiná naleziště v okolí a nálezci plánují prověřit hodnotu svých pokladů raději vlastní cestou. Někteří zároveň naznačují, že zdánlivě nesmyslná činnost jim dává aspoň na chvíli zapomenout na jejich bezvýchodnou situaci.