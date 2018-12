Dohodnuto: Státy EU připravily zákaz jednorázových plastových výrobků | E15.cz

Prezident ohrožuje naší bezpečnost a je třeba ho odvolat. Myslí si to europoslanec Jaromír Štětina. Přiznává, že žaloba by asi neměla šanci, i tak ale podle něj má smysl. Miloš Zeman je totiž nemocný člověk a kolaboruje s Ruskem. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině prý i kvůli němu hrozí, že se naším směrem vydá jeden a půl milionu uprchlíků. Štětina tvrdí, že prezident dělá Česku ostudu, slýchá to prý v Evropském parlamentu. Zákonodárci toho podle něj moc udělat nemůžou, zasáhnout by ale mohla vyšší moc.