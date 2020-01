V Las Vegas začíná veletrh CES | E15.cz

Právě do tohoto ranku spadají i novinky každoročních CES Innovation Awards, tedy elektronické výrobky, které organizátory zaujaly pro jejich neotřelý design, poctivý inženýring, anebo prostě proto, že je na trh vypustil, anebo se k tomu teprve chystá, některý ze sponzorů pouštního festivalu.

Letošní ročník není výjimkou. Na webu Consumer Electronics Show najdete stovky kusů elektroniky rozřazené do několika desítek kategorií, které do jisté míry definují, co bude k vidění i v samotné hale. Pojďme se na některé z nich podívat.

Byť jsou všemožné gadgety rozdělené do několika desítek žánrových kategorií, vládne jim ta nejvyšší – Best of Innovation, která vybírá to nejlepší z nejlepších. Letos zde má svého zástupce i náš Avast, organizátorům se totiž zalíbil systém Omni.