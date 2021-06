Benjamin Netanjahu končí na postu premiéra Izraele | E15.cz

Poslanci odsouhlasili novou vládu složenou z osmi stran těsnou většinou - poměrem 60 ku 59 hlasům. Naftali Bennett poté složil přísahu do rotující funkce předsedy vlády. V roce 2023 ho má vystřídat Jair Lapid, šéf centristické strany Ješ Atid.

V centru Tel Avivu vypukly oslavy, kterých se účastní tisíce lidí. Místní radnice se rozsvítila v barvách izraelské vlajky, informoval deník The Times of Israel. Oslavy probíhají také v Jeruzalémě. Před rezidencí premiéra se však shromáždily také stovky lidí, aby naopak vyjádřily podporu končícímu Netanjahuovi.

Bennettovi jako novému premiérovi i všem členům nového kabinetu bezprostředně pogratuloval americký prezident Joe Biden. „Izrael má v USA svého nejlepšího přítele,“ uvedl také Biden při této příležitosti. Zdůraznil také, že „Spojené státy jsou neochvějné ve své podpoře izraelské bezpečnosti“.

Mluvčí prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse k dnešnímu dění uvedl, že jde o „vnitřní záležitost Izraele“. Radikální hnutí Hamás pak sdělilo, že jeho přístup k Izraeli se s příchodem nové vlády nezmění.

V osmičlenné koalici jsou tři pravicové, dvě centristické a dvě levicové strany a vůbec poprvé v historii arabská strana UAL. Bennett vede malou ultranacionalistickou stranu Jamina a izraelská pravice ho kritizuje za to, že byl ochoten vstoupit do koalice s centristou Lapidem a levicí. Z poslaneckých lavic Likudu dnes na něj před hlasováním o důvěře volali „lhář a zločinec“. Bennett proto zvýšil hlas, když řekl: „Jsem hrdý na to, že mohu zasedat s lidmi různých názorů. Vzali jsme na sebe odpovědnost v rozhodující chvíli.“ Dodal, že alternativou k současné vládě bylo uspořádat další volby, které by byly páté za dva a půl roku.

Netanjahuova pravicová strana Likud má stále největší zastoupení v parlamentu - po březnových volbách obsadila 30 křesel. Ve vládě měla dosud 17 ministrů, nyní jí podle dosavadních zvyklostí může coby vůdčí straně opozice připadnout pouze několik parlamentních výborů.

Podle médií dal dosavadní jednasedmdesátiletý premiér najevo, že hodlá zůstat v čele Likudu, i když bude strana v opozici. Aby se zbavil potenciálních soupeřů, chce uspořádat co nejrychleji volby stranického vedení. Média ale tvrdí, že část Likudu je proti a chce, aby případní rivalové dostali více času čelit Netanjahuovi ve volbě nového předsedy. Netanjahu byl premiérem byl 15 let, z toho posledních 12 v řadě.

Dnešní hlasování sledoval Netanjahu mlčky. Když vláda získala důvěru, zvedl se a chtěl odejít ze sálu, pak se ale otočil a potřásl Bennettovi rukou. Zkroušeně si pak sedl na místo vyhrazené opozičnímu lídrovi, uvedla agentura AP.

Kdo je Naftali Bennett? Milionář a zastánce osidlování Západního břehu

- V politice působí již 15 let, předtím podnikal a stal se milionářem. Je zastáncem anexe židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu a odmítá vznik palestinského státu.

- S dosavadním premiérem Benjaminem Netanjahuem má napjaté vztahy, přesto působil v jeho vládách jako ministr obrany či školství.

- Bennett je šéfem nacionalistické strany Pravice (Jamina), která skončila v březnových volbách pátá se sedmi mandáty.

- Po letošních volbách zpočátku lavíroval: „Kdokoli se bude snažit vytvořit stabilní vládu, zjistí, že jsem energický a kreativní spojenec,“ řekl například. Během izraelské konfrontace s palestinským hnutím Hamás odmítl možnost vytvořit koaliční vládu bez Netanjahua. Poté ale změnil názor a dohodl se s opozičním lídrem a šéfem centristické strany Ješ Atid Jairem Lapidem, který byl 5. května pověřen sestavením nové vlády, když v této snaze neuspěl vítěz voleb Netanjahu. Lapid ve středu oznámil vznik vládní koalice.

- Milionář a zastánce liberalizace ekonomiky Bennett vyzval opakovaně k anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. V roce 2020 například řekl, že chce, aby do deseti let žilo v osadách na palestinském Západním břehu Jordánu až milion židovských osadníků. Teď jich je tam 400 tisíc.

- Bennett je zastáncem rozšiřování osad a odmítá vytvoření palestinského státu, což by podle něj byla pro Izrael sebevražda. V minulosti například i slíbil porazit palestinské radikální hnutí Hamás „rozdrcením ze vzduchu“ či „cílenými atentáty“ na jeho čelné představitele.

- Bennett se narodil 25. března 1972 v Haifě, je synem imigrantů z USA, kteří do Izraele přišli ze San Franciska po šestidenní válce v roce 1967. Sloužil v elitních armádních jednotkách, poté vystudoval práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

- V roce 1999 přesídlil do New Yorku, kde s přáteli založil softwarovou společnost Cyota, která zajišťovala bezpečnostní opatření pro firmy. Bennett jako šéf společnosti firmu v roce 2005 prodal za 145 milionů dolarů (v dnešním kurzu přes tři miliardy korun).

- V roce 2006 se vrátil do Izraele a stal se poradcem tehdejšího poslance a pozdějšího premiéra Netanjahua. Mimo jiné řídil tým, který připravil Netanjahuovu reformu školství. Dva roky (2010-2012) byl i šéfem Rady židovských osad v Judeji, Samaří a v Gaze (Ješa). Založil několik politických formací, v čele Židovského domova se stal v roce 2012 poslancem. O rok později se poprvé stal ministrem - poté byl mimo jiné ministrem hospodářství, školství či obrany (2019-2020).

- Bennett, který je třeba i proti sňatkům osob stejného pohlaví, je ženatý a má čtyři děti. Svého nejstaršího syna pojmenoval Joni - podle Netanjahuova bratra, který byl zabit při izraelské osvobozovací akci rukojmích na letišti v ugandském Entebbe v roce 1976.