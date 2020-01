Turecko vyšle vojáky do Libye, schválil to parlament | E15.cz

Turecká vláda může vyslat vojáky do Libye na pomoc tamní mezinárodně uznávané vládě Faíze Sarrádže. Schválil to turecký parlament. Prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týden oznámil, že vojáky do Libye hodlá vyslat, protože ho o to Sarrádžova vláda už požádala. Severoafrickou zemi už roky sužuje konflikt různých frakcí.