Erdoğan vyzval k rozdělení Kypru. Crew Dragon zamířila do vesmíru | E15.cz

Erdoğan nechce Kyperskou federaci

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan o víkendu navštívil Severní Kypr a podpořil trvalé vytvoření dvou samostatných států na rozděleném ostrově. Nedávné snahy o sjednocení kyperských republik do federace označil za „plýtvání časem“. Erdoğanova provokativní návštěva v době napjatých řecko-tureckých vztahů nicméně rozčílila řadu obyvatel jak v řecké, tak turecké části ostrova a navzdory policejnímu zákazu se proti ní v neděli uskutečnily demonstrace. Někteří turečtí Kypřané vnímají podle deníku The Guardian Erdoğanovy výroky jako vměšování do domácích záležitostí a obávají se, že Turecko má v úmyslu Severní Kypr anektovat.

Vesmírná mise započala

Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovala v noci na dnešek kosmická loď Crew Dragon od soukromé společnosti SpaceX. Míří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kam by měla dorazit v úterý ráno středoevropského času. Odlet byl původně plánován již na sobotu, ale Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) jej o den odložil kvůli nepříznivému počasí. Posádku Crew Dragon tvoří čtyři astronauti - Japonec Soiči Noguči a tři Američané Shannon Walkerová, Victor Glover a Michael Hopkins.

Na burzách vládl optimismus

Akciové trhy v minulém týdnu převážně posilovaly. Příznivé hospodářské výsledky velkých korporací zjevně převážily nad obavami z dopadů koronaviru. Investory jistě také povzbudily zprávy, že farmaceutické firmy Pfizer a BioNTech jsou blízko vyvinutí účinné vakcíny proti COVIDU-19. Index Dow Jones za celý týden zpevnil o více než čtyři procenta. Širší S&P 500 přidal 2,16 procenta. Podobně reagovaly také burzy v západní Evropě. Největší nárůst zaznamenal za posledních pět pracovních dní francouzský CAC 40, a sice o 8,72 procenta.

Sloučení platebních gigantů

Italská banka Nexi, která se specializuje na provozování platebních systémů, odkoupí svého konkurenta - dánskou společnost Nets. Nexi za ni zaplatí 7,8 miliardy eur, tedy zhruba 206 miliard korun. Banka před několika dny koupila také dalšího rivala, italskou SIA, a díky těmto krokům se tak nově stane jedním z největších poskytovatelů plateb v Evropě. Tržby Nexi vzrostly ve třetím čtvrtletí o jedno procento na 276 milionů eur, čili asi 7,3 miliardy korun.

Outlining the state of play this morning on #Brexit - Big week ahead, time is running out as we attempt to find common ground with #UK on a trade deal. pic.twitter.com/eUdOSjr795