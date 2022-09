Evropská unie by mohla zastropovat cenu ropy | E15.cz

✅ Evropa chce zastropovat cenu ropy

Státy Evropské unie by mohly v rámci nového sankčního balíčku proti Rusku zastropovat cenu ropy, píší světové agentury. Politiky popohnal k činům středeční projev ruského prezidenta Vladimira Putina, který ve své zemi vyhlásil částečnou mobilizaci. Rozhodnutí by mohlo padnout v nejbližších týdnech. Zastropování ceny ropy by bylo další velkou ránou pro ruský státní rozpočet. Dosažení dohody ovšem nebude snadné, protože členové evropského bloku se na ní musí shodnout jednomyslně a každá země má jiné energetické potřeby.

✅ Rusové prchají, na hranicích jsou kilometrové fronty

Rusové po vyhlášení částečné mobilizace utíkají ze země. Na hranicích s Gruzií, jedné z mála sousedních zemí, kam obyvatelé Ruska nepotřebují víza, se podle BBC tvoří kilometrové fronty vozidel. Ceny letenek do Istanbulu, Bělehradu či Dubaje skokově zdražily. Německé ministerstvo vnitra ve čtvrtek naznačilo, že prchající Rusy rádo přivítá ve své zemi. Americký institut ISW tvrdí, že ruské úřady nedodržují podmínky mobilizace ohlášené prezidentem Putinem. Povolávací rozkazy dostávají třeba i studenti, zatčení demonstranti a další lidé bez jakýchkoli vojenských zkušeností.

✅ Macron varoval firmy před šílenými kontrakty

Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval malé a střední podniky, aby nepodepisovaly nové smlouvy na dodávky elektřiny za „šílené ceny“. Francouzská vláda podle něj pracuje na řešení, jak zmírnit dopady současné energetické krize a společně s ostatními evropskými státy dá ceny na energetickém trhu brzy do pořádku. Macron také opět vyzval firmy a domácnosti k úsporám. „Pokud každý sníží svou energetickou spotřebu, tak letošní zimu zvládneme,“ slíbil prezident.

✅ Spojené království je už možná v recesi, tvrdí centrální banka

Britská centrální banka na svém čtvrtečním zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 2,25 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za posledních čtrnáct let. Zároveň oznámila, že růst sazeb bude v následujících měsících pokračovat. Británie může být podle Bank of England v hospodářské recesi už teď. Centrální bankéři nově odhadují, že hrubý domácí produkt země za třetí čtvrtletí klesne o 0,1 procenta.

✅ Tesla má problém s okénky vozidel

Americká automobilka Tesla stáhla z prodeje v USA více než milion vozidel. Důvodem je, že okénka těchto aut se zavírají příliš rychle a mohly by posádce přivodit zranění. „Podle našich informací k žádným zraněním dosud nedošlo,“ mírnil zprávu na Twitteru šéf Tesly a nejbohatší muž světa Elon Musk a dále uvedl, že problém vyřeší jednoduchý update softwaru. Je to nicméně už po několikáté, co se Tesla dostala do konfliktu s americkými bezpečnostními regulátory.

Stane se dnes