Evropská unie chce žalovat Velkou Británii | E15.cz

Brexit se komplikuje

Evropská unie zvažuje podání trestního oznámení na Velkou Británii. Důvodem je kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu, který včera zveřejnil kabinet premiéra Borise Johnsona. Návrh je v přímém rozporu se závaznou dohodou, kterou obě strany uzavřely v minulém roce. Jeho text například stanovuje, že v případě krachu rozvodových jednání nebudou zavedeny kontroly zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. EU by mohla podat žalobu ještě dříve, než zákon projde britským parlamentem.

Skandál v americkém zpravodajství

Vysoký funkcionář na ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických Brian Murphy obvinil své šéfy z politické manipulace. Prý ho nutili, aby ve zpravodajských hlášeních bagatelizoval hrozbu ruského vměšování do amerických voleb a řadu dalších informací, které by mohly poškodit mediální obraz prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom americká CNN. Bílý dům i ministerstvo Murphyho tvrzení popřely.

Technologičtí obři posílily

Americké burzy se včera po několikadenním poklesu opět vrátily k strmému růstu. Index S&P 500 se zvýšil o 2,01 procenta, Dow Jones vyrostl o 1,60 procenta a Nasdaq Composite o 2,71 procenta. Dařilo se hlavně technologickým gigantům. Třeba akcie Tesly vyskočily o 10,92 procenta, Microsoft si polepšil o 4,26 procenta. Na devizovém trhu posílilo euro, americký dolar naopak lehce oslabil.

Smartwings žalují Boeing

České aerolinky Smartwings podaly u amerického soudu žalobu na jednoho z největších světových výrobců letecké techniky - společnost Boeing. Zprávu přinesly Lidové noviny. Česká firma totiž nedostala od amerického partnera náhradu škod za nucenou odstávku letadel. Smartwings byly v minulém roce nuceny zastavit provoz letounů Boeing 737 MAX kvůli problémům se softwarem. Odstávka měla společnosti způsobit škody za dvě miliardy korun.

#ClimateChange hasn't stopped for #COVID19.

Indicators and impacts are increasing. CO2 concentrations are at record levels and the decline in emissions looks to be temporary.

We need to grow back better. #UnitedinScience pic.twitter.com/TdLlKIVU9w