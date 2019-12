WTO: EU neukončila subvencování Airbusu | E15.cz

Evropská unie ještě zcela neukončila nezákonné subvencování výrobce letecké techniky Airbus, vyplývá to z verdiktu Světové obchodní organizace (WTO). Rozhodnutí podle listu Financial Times znamená, že Spojené státy mohou ponechat v platnosti cla na evropské zboží, která v reakci na nezákonné subvencování Airbusu zavedly letos v říjnu. Airbus nicméně tvrdí, že cla by v důsledku tohoto rozhodnutí měla být snížena.