Evropská unie rozšířila sankce proti Bělorusku | E15.cz

Nové postihy pro Bělorusko

Evropská unie rozšíří sankční seznam vůči Bělorusku. Ve středu se na tom shodli velvyslanci unijních zemí. Postihy se nově dotknou 78 osob a sedmi firem, které aktivně zasahují proti zástupcům běloruské opozice. Některá jména jsou přímo spojena s květnovým vynuceným přistáním letadla společnosti Ryanair v Minsku a zatčením opozičního novináře Ramana Prataseviče. Sedmadvacítka nadále pokládá loňské prezidentské volby v Bělorusku, v nichž opět zvítězil autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, za zmanipulované.

Světová banka Salvadoru s bitcoinem nepomůže

Světová banka odmítla žádost Salvadoru o pomoc s implementací bitcoinu coby oficiální národní měny. Podle mluvčího instituce to není možné vzhledem k transparentním a environmentálním nedostatkům nejznámější kryptoměny. Středoamerická republika oznámila tento měsíc svůj plán stát se prvním státem na světě, který přijme bitcoin za své zákonné platidlo. Salvadorský ministr financí Alejandro Zelaya následně požádal Světovou banku o technickou podporu. Bitcoin ve středu oslabil, jeho hodnota opět klesla pod 40 tisíc dolarů.

Akcie v USA skončily v mínusu, evropské spíše rostly

Americké akcie ve středu oslabily. Přispělo k tomu vyjádření centrální banky Spojených států, která včera sdělila, že ke zvýšení úrokových sazeb by mohlo dojít už v roce 2023, tedy o rok dříve, než se původně počítalo. Dow Jonesův index odepsal 0,77 procenta. Širší S&P 500 klesl o 0,54 procenta a Nasdaq Composite ubral 0,24 procenta. Trhy v Evropě převážně posilovaly. Celoevropský STOXX Europe 600 vyrostl o 0,23 procenta. Francouzský CAC 40 zpevnil o 0,2 procenta a britský FTSE 100 přidal 0,17 procenta. Výjimkou byl pouze německý DAX, jenž uzavřel ve ztrátě 0,12 procenta.

Nepodařený IPO britského start-upu

Britský on-line prodejce nábytku Made.com včera prožil hořkou premiéru na londýnské burze. Společnost poprvé nabídla veřejnosti k obchodování své akcie v hodnotě 200 pencí za cenný papír. Firma tak při svém IPO dosáhla ohodnocení 775,3 milionu liber, téměř 24 miliard korun. Akcie Made.com nicméně krátce po otevření trhu spadly o osm procent a nakonec uzavřely na 186 pencích. Made.com vznikla před jedenácti lety. Dnes zaměstnává 650 lidí a loni dosáhla obratu 247,3 milionu liber. Své zboží prodává nejen v Británii, ale i v Německu, Rakousku, Francii nebo Španělsku. Do roku 2025 chce expandovat za hranice Evropy a navýšit své tržby na 1,2 miliardy liber ročně.

That’s a wrap, folks. I’m on my way back to the White House from my first overseas trip as president. After a busy week, it’s clear America is back, our alliances are stronger than ever, and we’re ready to tackle the toughest global challenges of our time alongside our allies.