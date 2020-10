Evropská unie uvalí sankce na Bělorusko a pohrozila Turecku | E15.cz

Top události

Evropa zakročí proti Bělorusku

Prezidenti a předsedové vlád států Evropské unie v noci na dnešek odsouhlasili přijetí ekonomických sankcí vůči některým představitelům běloruského režimu. Samotný prezident Alexandr Lukašenko na černé listině zatím není. Unie se zároveň dohodla na společném postupu vůči Turecku. Pokud bude Ankara v následujících týdnech pokračovat v průzkumné těžbě u řeckých a kyperských břehů, může na ní Evropa uvalit sankce také. EU doufá, že tato výhružka přiměje Turecko k dialogu.

Sociální sítě zakazují politické reklamy

Společnost Facebook zakázala na všech svých digitálních platformách, včetně Instagramu, zobrazování reklam, které tvrdí, že nadcházející americké volby budou zfalšované. Chce rovněž mazat zprávy, co budou předčasně ohlašovat vítězství některého z kandidátů. Reaguje tak na opakovaná prohlášení současného prezidenta Trumpa, podle nějž hlasování nebude férové. K podobným krokům se chystá i společnost Twitter. Ta nedávno odstranila 130 pochybných uživatelských účtů, co pravděpodobně pocházely z Íránu a jejich cílem bylo šířit dezinformace.

Z trhů a burz

Akcie mírně povyrostly

Americké akciové indexy ve čtvrtek mírně posilovaly. S&P 500 narostl o 0,53 procenta. Dow Jones si připsal 0,13 procenta a Nasdaq Composite uzavřel v zisku 1,42 procenta. Optimismus investorů se vesměs přenesl i za Atlantský oceán. Britský index FTSE 100 se zvýšil o 0,23 procenta, francouzský CAC 40 zpevnil o 0,43 procenta a panevropský STOXX Europe 600 se zvedl o 0,2 procenta. Jedinou výjimkou byl německý DAX. Ten se mírně snížil, a sice o 0,23 procenta. Také se opět výrazně propadla cena ropy.

Zaměstnanci Amazonu se bouří

Internetový prodejce Amazon čelí kritice za to, že prý riskuje zdraví svých zaměstnanců. Jenom ve Spojených státech se od března nakazilo koronavirem téměř 20 tisíc lidí pracujících pro Amazon, to jest 1,44 procenta jeho pracovních sil v USA. Společnost zůstala po celou dobu pandemie otevřená a její zaměstnanci chodili do práce. Po finanční stránce se to Amazonu rozhodně vyplatilo. Tržby firmy vzrostly v letošním druhém čtvrtletí o 40 procent na 88,9 miliardy dolarů, tedy přes dva biliony korun. Zakladatel a šéf této korporace Jeff Bezos je aktuálně nejbohatším člověkem na planetě.

Tweet dne

Crossing the militarized border that split Germany into east and west once meant risking death. Now? It’s a literal walk in the park. https://t.co/BSjI8jOGuV — Sushant Singh (@SushantSin) October 2, 2020

„Přejít militarizovanou hranici, která dělila Německo na Východ a Západ, kdysi znamenalo riskovat život. Teď? Je to doslova procházka parkem.“

Spolková republika Německo si bude zítra připomínat 30. výročí od svého znovusjednocení po pádu komunistických režimů v Evropě.

