Evropu straší Trumpův přízrak. Musí se začít vážně zabývat možností odchodu USA z NATO

Zřejmě nejsledovanější světovou událostí roku 2024 budou americké prezidentské volby. A pravděpodobnost, že v nich zvítězí Donald Trump, vzrůstá. Už jeho první období v Bílém domě vneslo do transatlantických vztahů velké napětí a to další by pro Evropu mohlo mít ještě vážnější důsledky. Republikánský politik mnohokrát naznačil, že má v plánu zabývat se rolí Severoatlantické aliance a mírou zapojení USA v ní. V evropských zemích tak sílí obavy, že na svou bezpečnost v době ruské agrese na Ukrajině zůstanou samy.

Řada evropských diplomatů i odborníků se domnívá, že Trump by mohl nejenom skoncovat s pomocí Kyjevu. Očekávají i další útlum vojenského angažmá Pentagonu v Evropě, a otazník visí dokonce i nad samým členstvím USA v NATO. Někteří podle deníku The New York Times podnikají cesty za Atlantik, aby si udělali o záměrech možného příštího prezidenta přesnější obrázek.

„V Evropě panuje velká obava, že by druhé Trumpovo prezidentství vedlo k opravdovému stažení Spojených států z NATO,“ řekl listu vysloužilý americký admirál James Stavridis, který byl v letech 2009 až 2013 vrchním velitelem spojeneckých sil aliance. „Ze strany našeho národa by to bylo obrovské strategické a historické selhání,“ podotkl.

Vystoupit, nebo přehodnotit?

Trump dával už během své první vlády v letech 2017 až 2021 evropským zemím nepokrytě najevo, že se dostatečně nestarají o vlastní bezpečnost, vydávají málo peněz na armády, a jsou proto černými pasažéry kolektivní obrany. Údajně spojencům dokonce hrozil, že je nebude bránit před Ruskem. Nejvíc mu leželo v žaludku Německo, jehož obranné výdaje měly tehdy daleko k doporučeným dvěma procentům HDP. Současný německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno prohlásil, že Trumpův návrat by byl pro Evropu katastrofou.

V útocích na spojence Trump neustal ani po prohraných volbách v roce 2020. Na shromážděních svých podporovatelů opakuje, že dluží Spojeným státům peníze. K osudu NATO se ale veřejně vyjadřuje nejasně. Na svých stránkách však napsal o potřebě "zásadního přehodnocení účelu a poslání NATO". Když se ho The New York Times zeptaly, co tím myslel, odpověděl: „Je povinností každého prezidenta USA zajistit, aby americká spojenectví sloužila k ochraně amerického lidu a neohrožovala bezohledně americkou krev a bohatství.“

Někteří zasvěcení však o jeho plánech nepochybují. „Ohrožoval existenci NATO a myslím, že v jeho druhém funkčním období bychom z aliance téměř jistě vystoupili,“ domnívá se například Trumpův někdejší bezpečnostní poradce John Bolton. Komentátoři upozorňují i na to, že minule Trumpa odrazovali od radikálního kroku kromě Boltona i další jeho vlivní spolupracovníci, ti však už v Bílém domě nebudou. S exprezidentem se rozešli nejpozději po útoku na Kapitol v lednu 2021.

Přesto není vyloučené, že exprezident tváří v tvář současné geopolitické situaci a faktorům, které ohrožují postavení USA na světové scéně, své plány přehodnotil. „Myslím si, že situace se radikálně změnila a ani tak krajně nevypočitatelný člověk, jako je Trump, by takový krok neudělal,“ říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.

Ukrajinská lekce Evropě

Z řad Trumpových příznivců zaznívá, že prezidentský uchazeč jen blafuje a chce tak Evropu přimět k dalším investicím do obrany. Země starého kontinentu ale už během jeho předchozí administrativy výdaje na zbrojení zvyšovaly a od vpádu Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 se snaží ještě víc. Zatímco v roce 2017 vynaložily na obranu aspoň dvě procenta HDP pouze tři evropské země, letos by jich mělo být deset.

Jenže je značný rozdíl mezi státy, jež Rusko vnímají jako bezprostřední hrozbu, a těmi, které leží dál od ohniska napětí. Své výdaje zvýšily v posledních letech výrazně Litva, Lotyšsko a Estonsko. Nejvíce posiluje obranu Polsko, které na ni letos vynaloží 3,9 procenta HDP, což je nejvyšší číslo v celé alianci. Spekuluje se však, že nastupující vláda Donalda Tuska by mohla některé sjednané zbrojní kontrakty zrušit.

Výdaje Trumpem kritizovaného Berlína naproti tomu rostou poměrně pomalu. Před šesti lety Německo poslalo na obranu 1,23 procenta HDP, letos 1,57. Pro srovnání, Česko se dostalo z 1,03 na 1,5 procenta HDP a dvouprocentní hranice by mělo dosáhnout v příštím roce.

Souhrnně členové NATO kromě USA letos zřejmě vydají na vojenské účely 1,74 procenta, zatímco s americkým přispěním vynaloží aliance jako celek 2,64 procenta. To s největší pravděpodobností nejsou statistiky, které by Trumpa uspokojily. „Navzdory tomu, že máme na evropském kontinentu největší konflikt od roku 1945, stále velmi málo států přispívá aspoň dvěma procenty. Trump bude zřejmě vycházet z pozice, že dvě procenta jsou minimální základ a bude země povzbuzovat, aby byl jejich příspěvek vyšší,“ myslí si analytik Havlíček.

Pod kontrolou Kongresu

Pro Evropu je v tuto chvíli důležitá otázka, jaké má Trump šance na vítězství. Momentálně je považovaný za favorita republikánských primárek a podle aktuálního průzkumu pro The Wall Street Journal by porazil prezidenta Joea Bidena, zatím stále nejpravděpodobnějšího demokratického uchazeče.

„Trumpovy šance na návrat jsou vysoké, ale zároveň je pořád ještě skoro rok do voleb,“ podotýká Havlíček. U obou kandidátů se přitom stále častěji vynořují pochyby, zda vzhledem ke svému věku fyzicky, a zejména mentálně další funkční období vůbec zvládnou. Trump je navíc zapleten do čtyř kriminálních případů.

Jestli by se Trump opravdu odhodlal z NATO vystoupit, je jedna věc, druhá, zda by o tak zásadním kroku mohl rozhodnout sám, anebo jestli by k němu potřeboval souhlas zákonodárců. Někteří kongresmani z obou politických táborů už proto pro jistotu vtělili do návrhu obranného rozpočtu na příští rok formulku, že prezident neodvede Spojené státy z NATO bez souhlasu Kongresu. Není ale jisté, zda toto ustanovení není v rozporu s ústavou.

Další možností je, že Spojené státy zůstanou formálně členem aliance, ale nebudou se v evropských záležitostech angažovat. Tím by ovšem NATO ztratilo svou důvěryhodnost. Nebo je možné, že si Trump v obchodním duchu vybere evropské země, se kterými bude na poli bezpečnosti více spolupracovat, podle toho, jak jsou aktivní po výdajové stránce. „To by dalo silné karty do ruky některým zemím střední a východní Evropy, jako je Polsko nebo pobaltské státy, protože splňují klíčové předpoklady, aby pro ně byly USA dobrým partnerem,“ je přesvědčen Havlíček.

Kdo by zastavil Rusko?

Ani Bidenovo vítězství však pro Evropu nevěstí lehké časy. Pozornost Spojených států vůči starému kontinentu bude slábnout tak jako tak s rostoucí rolí Číny ve světě, takže bude muset být více soběstačný. "I když vyhrají demokraté, pravděpodobně nebudou schopni udržet své angažmá v Evropě na stejné úrovni," připustil německý ministr obrany Pistorius.

Už nyní je zřejmé, že se vyčerpává americká pomoc Ukrajině v boji s Ruskem. Biden sice tlačí na Kongres, aby Kyjevu poskytl další desítky miliard dolarů. Republikáni ale výměnou za jejich schválení požadují zpřísnění imigrační politiky. Ukrajina se tak ocitla v určitém vakuu, protože ani Evropská unie ještě neschválila svůj balík dlouhodobé pomoci v hodnotě padesáti miliard dolarů.

Ústav pro světovou ekonomiku z německého Kielu vyčíslil, že od srpna do října Kyjev získal příslib dosud nejnižšího objemu prostředků od počátku války, a to 2,1 miliardy eur. V porovnání se stejným obdobím minulého roku šlo o devadesátiprocentní pokles. A realita plnění slibu dodávky milionu kusů dělostřelecké munice Ukrajině do března ukazuje, jak bude pro sedmadvacítku těžké převzít větší zodpovědnost za vývoj na východě Evropy. Zatím se do země nedostala ani polovina přislíbeného množství.

Vzhledem k patové situaci na bojišti se přitom stále častěji hovoří o rizicích, které by pro EU plynuly z ukrajinské porážky. Někteří experti soudí, že by posílila ruský nacionalismus a rozpínavost. Tvrdí, že Moskva by takový výsledek chápala jako porážku celého západu, což by ji povzbudilo k novým výbojům. Za jejich případné cíle považují především Gruzii a Moldavsko, ale také pobaltské státy. A pokud by USA odešly z NATO, riziko útoku na tyto země by jistě významně vzrostlo.

„Zkrátka nikdo v Evropě by už nebyl v bezpečí. Humanitární, ekonomické a vojenské náklady by rychle vzrostly. Ruské vítězství by nás všechny stálo politicky a ekonomicky mnohem víc než vojenské zdroje, které je potřeba Ukrajině dodat k ruské porážce,“ míní bezpečnostní analytici Nico Lange a Carlo Masala v komentáři pro slovenskou organizaci Globsec.

Společný evropský plán je utopie

Odborníci jsou přitom ohledně připravenosti Evropy jako celku na všechny tyto výzvy skeptičtí. Zájmy unijních zemí jsou podle nich roztříštěné a žádné skutečné kolektivní plány neexistují. Mezi některými členy EU panuje nedůvěra, stejně jako v případě části států vůči Bruselu. Není tak jasné, kdo by měl bezpečnostní iniciativu vést.

„Byla by chyba upínat se k hypotetické unijní armádě. Její vznik a funkčnost totiž ovlivníme jen nepatrně. Co můžeme skutečně efektivně zlepšit, jsou schopnosti naší armády, která na rozdíl od té evropské už existuje,“ podotýká Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Česko by se mělo na případnou americkou vojenskou nepřítomnost na evropském kontinentu připravit určením oblastí, ve kterých je na Spojených státech nejvíce závislé, myslí si vojenský expert a politický geograf. „V následujícím kroku by pak měl přijít odhad, co jsme schopni během roku až dvou změnit,“ doporučuje.

Kofroň zdůrazňuje, že současné české koncepční bezpečnostní a obrané dokumenty stojí a padají s existencí NATO a s americkým členstvím v alianci. „Případná eroze tohoto pilíře by si tedy žádala hluboké zásahy do plánovaných počtů, schopností a celkového nastavení armády.“

Odchod Spojených států z NATO by v Evropě nejspíše vedl k formování nových spojenectví, která by zohledňovala zájmy jednotlivých zemí. Země na východě, více dotčené ambicemi Moskvy, by měly přirozenou tendenci spojit se do aliance. To by patrně vyvolalo tlak na sdružování dalších, čímž by se od sebe jednotlivé státy vzdalovaly a výrazně by se změnila evropská bezpečnostní architektura.

Evropa má však ještě jednu možnost, jak takovému vývoji zabránit. Pokud chce, aby se USA nadále staraly o její bezpečnostní zájmy, může Washingtonu více pomoci s hlavní americkou hrozbou, kterou představuje Čína. Tento výměnný obchod by mohl fungovat obzvláště v případě Trumpova vítězství.

„Už se skutečně spekuluje o tom, čím si Trumpa takříkajíc koupit. Neexistuje mnoho jiných možností než začít spolupracovat v otázce Indo-Pacifiku,“ domnívá se Pavel Havlíček. V tomto směru mají podle něj země jako Česko nebo Litva dobře nakročeno, jelikož jsou velmi aktivní na Tchaj-wanu. „Takže Tchaj-wan je pro nás důležitý nejen z obchodního hlediska, ale také pro udržení amerického partnerství,“ zdůrazňuje analytik z Asociace pro mezinárodní otázky.