Facebook staví podmořský kabel dlouhý jako obvod Země | E15.cz

Americká společnost Facebook se pustila do smělého plánu jak zlepšit internetové připojení v Africe, na Středním východě a také v některých evropských zemích. Kolem afrického kontinentu začal americký technologický gigant pokládat obří - 37 tisíc kilometrů dlouhý - podvodní kabel, který má zlepšit stávající připojení k internetu nebo nově přivést online služby pro 1,3 miliardy obyvatel Afriky. Informoval o tom web CNBC .

Facebook si k projektu, který nazval 2Africa pozval několik dalších společností, které by mu měly pomoci s logistickým a technickým řešením celé operace. Mezi nimi jsou například China Mobile, jihoafrická telekomunikační společnost MTN, francouzská Orange či britský Vodafone. Samotné pokládání kabelu má podle Facebooku na starosti společnost Alcatel Submarine Networks, která je vlastněna společností Nokia.

Pomořský kabel by měl být podle vyjádření Facebooku téměř stejně dlouhý jako obvod Země. Společnost ani spolupracující partneři se však zatím nevyjádřili k tomu, kolik má celý projekt stát a kdy má být přesně dokončen. Kabel by měl propojit 23 zemí v Africe, na Středním východě a v Evropě (viz. foto) a facebook uvedl, že „poskytne téměř třikrát větší celkovou síťovou kapacitu než všechny současné pomořské kabely, které dnes poskytují připojení v Africe.“

„Projekt 2Africa je pokračováním našeho úsilí o rozšíření globální síťové infrastruktury,” uvedla společnost Facebook. Současná aktivita společnosti neunikla ani ostatním hráčům na trhu. Projekt 2Africa tak má nyní podle informací sledovat například společnost Twitter, která by se v regionu Afriky ráda zabydlela.

Nezahálí však ani konkurence. Další z technologických gigantů Google totiž také staví podmořský kabel. Jeho název zní Equiano a má propojit Evropu s Afrikou.