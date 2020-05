Facebook koupil za miliardy vyhledávač gifů Giphy. Chce jej více začlenit do Instagramu | E15.cz

Facebook ostatně používal API Giphy už několik let. Polovinu návštěvnosti databáze Giphy generovaly aplikace Facebooku. Animace z databáze Giphy zabudovaly jinak do svých aplikací už i další komunikační platformy včetně třeba společností Slack, Twitter, Tinder, Snapchat či Apple pro jeho iMessage.

Pro třetí strany, které knihovnu gifů do svých platforem už integrovaly, se oznámenou akvizicí nic němení, uvedl viceprezident Instagramu, který patří do skupiny Facebook, Vishal Shah. „I přes větší integraci a koupi budou moci uživatelé i nadále nahrávat vlastní gify a firmy, které službu využívaly ve svých aplikacích, přístup neztratí.“

Welcome to the family! For those wondering, GIPHY will continue to operate its library and relationships with content and API partners, so if you use GIPHY on other platforms, nothing will change. https://t.co/DR1e3wCrn9 pic.twitter.com/U6XWAohtzU