Slovenský premiér Robert Fico řekl ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že odmítá železnou oponu mezi EU a Rusko. Fico to uvedl ve videu, které zveřejnil na facebooku. Dodal, že Slovensko odmítne návrh Evropské komise na zastavení dovozu veškeré ropy, plynu a jaderného paliva z Ruska. Putinovi řekl, že nevěří ve vojenské řešení války na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko.

"Vůbec jsem se nebránil říct, že odmítám politiku železné opony, která reálně vzniká a je mezi Evropou a Ruskou federací," řekl Fico ohledně jednání s Putinem. Podle něj chce Slovensko udržovat vztahy s Ruskem navzdory omezení, která vyplývají z členství v EU a NATO. Při setkání s ruským prezidentem prý také zdůraznil, že Slovensko chce být v obou těchto organizacích seriozním partnerem.

"Považuji plán Evropské komise zastavit jakékoliv dodávky plynu, ropy a jaderného paliva z Ruska za šílenství," uvedl Fico, který také považuje za nereálné nahradit jaderné palivo ruské provenience ve slovenských jaderných elektrárnách za palivo z jiných oblastí, třeba z USA. "V Moskvě jsem veřejně řekl, že taková rozhodnutí budu vetovat," uvedl Fico s tím, že doufá, že se o tom bude hlasovat jednomyslně a ne kvalifikovanou většinou. V druhém případě je podle něj jisté, že Slovensko jiné země přehlasují.

"Nevěřím ve vojenské řešení konfliktu a podporuji veškeré mírové plány," uvedl Fico s tím, že to řekl Putinovi. Od něj prý dostal bližší informace o válce na Ukrajině, řekl slovenský premiér bez nějakých detailů.

"Nikdo nám nemůže přikazovat, co můžeme a nemůžeme," uvedl Fico, podle kterého jeho vláda vede "suverénní zahraniční politiku". Fico tak reagoval na kritiku některých představitelů unijních institucí a členských zemí, že návštěva Ruska je vzhledem k válce na Ukrajině nevhodná. Fico si také postěžoval na rozhodnutí pobaltských států mu neumožnit přelet do Rusko. Podle něj tak cesta do Moskvy trvala místo obvyklých dvou hodin šest.

Fico zveřejnil video dnes, z jeho projevu je však patrné, že bylo natočené před odletem z Moskvy v pátek večer.