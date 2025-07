Fico: Slovensko chce do úterý dohodu ohledně ruského plynu, jinak zablokuje protiruské sankce

Slovensko chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku protiruských sankcí. Vyplývá to z dnešního prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica. Slovensko, které dlouhodobě odebírá plyn z Ruska, podmiňuje svůj souhlas s 18. balíčkem sankcí EU vůči Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině právě vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku.