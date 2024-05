Příští slovenský prezident Peter Pellegrini během čtvrtka navštívil v nemocnici premiéra Roberta Fica, který po atentátu leží na jednotce intenzivní péče v Banské Bystrici. Premiér je stále ve velmi vážném stavu, Pellegrini s ním proto mohl hovořit jen několik minut. „Stačilo, aby střely mířily o několik centimetrů jinam,“ řekl. Veřejnost vyzval, aby odmítla veškeré projevy násilí; chce, aby se země vrátila do normálního politického života

„Byla to velmi osobní diskuze o tom, jak se cítí,“ popsal Pellegrini krátký rozhovor s devětapadesátiletým politikem, kterého podle svých slov zná přes dvacet let. „Byl velmi, velmi unavený. Takže nebylo možné s ním mluvit déle nebo o politických otázkách,“ uvedl také.

„Před panem premiérem jsou samozřejmě asi nejtěžší a nejdůležitější dny, aby se ukázalo, že všechno nakonec bude postupovat tak, jak si přejeme,“ poznamenal Pellegrini. Poděkoval lékařům, díky nimž je podle něj možné doufat, že vše dopadne dobře. Věří, že nepřijdou žádné komplikace.

Na občany apeloval, aby se zamysleli nad tím, co se ve středu stalo, a uvědomili si, že jsme „na Slovensku překročili jednu červenou čáru“. „Předseda vlády Robert Fico unikl smrti jen o vlásek, stačilo aby ta střelná rána, nebo několik střelných ran bylo o několik centimetrů na jiném místě a dnes bychom možná museli hovořit o úplně jiných věcech,“ pokračoval.

Policie řeší další výhrůžky

Slovenská policie po útoku na premiéra Fica registruje výhrůžky dalším členům vlády i jiným politikům. Oznámi to na čtvrteční tiskové konferenci slovenský policejní prezident Ľubomír Solák. Generální prokuratura podle něj uvalila na případ pokusu o vraždu šéfa vlády informační embargo, policie proto nic z vyšetřování nebude zveřejňovat.

Slovenská policie mezitím zvýšila ochranu škol, okolí budovy parlamentu i redakcí médií. Solák doplnil, že přibylo také hybridních hrozeb.

Podle portálu aktuality.sk policejní inspekce vyšetřuje únik videa s podezřelým z útoku z policejní stanice a únik fotografie občanského průkazu pachatele na sociální sítě. Zatím není jasné, kteří policisté za těmito činy stáli. Solák dnes pouze potvrdil, že těmito věcmi se zabývá inspekce. Řekl také, že v souvislosti s děním po útoku na Fica zatím žádný policista nebyl postaven mimo službu.

Uklidnit situaci chce i Čaputová

„Se zvoleným prezidentem Pellegrinim jsme se shodli, že pozveme lídry všech parlamentních stran do prezidentského paláce, abychom uklidnili situaci a společně odmítli násilí,“ uvedla Čaputová při společném vystoupení s Pellegrinim. „Vystupujeme spolu, protože chceme vyslat signál porozumění v této napjaté situaci. Jsme politici, kteří mají shodu v tom, co je pro společnost nejdůležitější. A to je uklidnění situace,“ dodala končící prezidentka.

Máme naprostou shodu na odsouzení jakéhokoli násilí. Včerejší útok na premiéra Roberta Fica je v první řadě velká lidská tragédie, ale také útok na demokracii,“ upozornila. Atentát na Fica označila za individuální čin, ale dodala, že zodpovědnost za nenávist ve společnosti nesou všichni.

Pellegrini vyzval strany, aby alespoň načas přerušily nebo utlumily kampaň před volbami do europarlamentu. „Atentát na předsedu vlády je atentátem na demokracii. Máme-li se jako národ smířit – a pokud se takové atentáty na demokracii nemají zopakovat – musejí všichni projevit velkou míru odpovědnosti,“ prohlásil. Pellegrini tím myslel nejen politiky, ale také vlivné osobnosti a zpravodajská média.

Zvolený prezident dodal, že politici by neměli atentát využívat k získávání politických bodů. „Pokud dnes lidé na Slovensku něco urgentně potřebují, je to alespoň základní shoda slovenské politické reprezentace. A ne-li shoda, alespoň civilizovaná diskuze.“

VIDEO: Čaputová hovoří o atentátu na Roberta Fica

Čaputová o atentátu na Fica: Jsem šokovaná z hrozivého útoku • FB Zuzana Čaputová

Stav Fica zůstává vážný

„Zdravotní stav Roberta Fica zůstává vážný, premiér nadále není mimo ohrožení života,“ prohlásil ve čtvrtek odpoledne po jednání vlády a bezpečnostní rady státu slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. „Zranění způsobená čtyřmi střelnými ranami jsou tak rozsáhlá, že odpověď organizmu bude ještě velmi náročná. Nelze zatím konstatovat, že prognóza je pozitivní,“ dodal Kaliňák.

Fico podstoupil pětihodinovou operaci. Server listu Pravda napsal, že se lékařům podařilo zastavit krvácení do břicha, Fica ale ještě čeká operace kyčelního kloubu. Problémy mu podle serveru mohou způsobit léky na ředění krve, které dostává. „Členové lékařského týmu... podávají extrémní výkony, aby jeho stav stabilizovali a postupovali k pozitivní prognóze. Nemůžu zatím konstatovat, že vyhráváme,“ řekl také Kaliňák a poděkoval zdravotníkům za péči. Fico má podle něj jen omezenou možnost komunikovat. I proto se ho okolí snaží nezatěžovat jinými věcmi, než jsou ty týkající se jeho zdraví. „Nebyla to kosmetická operace a rekonvalescence tak nebude jednoduchá,“ podotkl ministr.

Kaliňák se vyjádřil také k napjaté politické situaci na Slovensku. „Nikdo z nás nechce žít ve společnosti, kde se bude bát projevit svoje názory, aniž by neočekával nějaký útok. Možná tak, jako těžké zranění Roberta Fica způsobí, že mnohé věci se bude muset učit znovu, možná i naše demokracie se bude muset znovu učit chodit,“ míní ministr obrany. Kaliňák zároveň poděkoval občanům i zahraničním představitelům za vyjádření podpory, jichž si slovenská vláda váží, protože „svádíme i souboj o novou podobu Slovenské republiky“.

Ředitelka banskobystrické nemocnice Miriam Lapuníková už dříve uvedla, že se na operaci podílely dva zdravotnické týmy a premiér je nyní na jednotce intenzivní péče. Řekla také, že Fico utrpěl „četná střelná poranění“. Fica, který podle slovenských médií ráno komunikoval s okolím, by měl odpoledne v nemocnici navštívit zvolený prezident Peter Pellegrini.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl, že zadržený pachatel při atentátu na Fica vystřelil pětkrát. Slovenská policie obvinila 71letého muže podezřelého z útoku na Fica z pokusu o úkladnou vraždu, uvedla TV Markíza. Hrozí mu až doživotní vězení. Šutaj Eštok ve čtvrtek zopakoval, že útok byl politicky motivovaný. Útočníkovi podle něj vadila politika vlády. „Byl to osamělý vlk, který nebyl členem žádného politického uskupení. Bezpečnostní opatření před atentátem byla na maximální možné úrovni,“ tvrdí ministr vnitra. Policie podle něj vyšetřuje už 32 podezřelých, kteří schvalovali trestný čin namířený proti Ficovi.

Ministři o stavu Fica: Dlouhá operace a vážná zranění

Ministři o stavu Fica: Dlouhá operace a vážná zranění • FB Matúš Šutaj Eštok

Politologové spojují atentát s polarizací společnosti

Politologové dávají atentát na premiéra Fica do souvislosti s dlouhodobou polarizací a radikalizací slovenské společnosti. Situaci v zemi vyostřily podle nich mimo jiné dvoje důležité volby v poslední době - parlamentní loni v září a prezidentské letos na přelomu března a dubna. Za cestu ven považují semknutí kolem zásad demokracie a právního státu.

„Vidíme důsledky společenské polarizace a radikalizace, které jsou na Slovensku přítomné už delší čas. Viděli jsme je velmi konkrétně v poslední předvolební kampani u řady slovenských stran, v útocích na prezidentku (Zuzanu) Čaputovou, nebo obecně ve vyšší oblibě dezinformačních konceptů, kterým se na Slovensku daří,“ míní politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Fico polarizoval společnost v parlamentních volbách, ještě víc lidi rozdělily volby hlavy státu,“ přidává se jeho kolega z Univerzity Karlovy Aleš Michal. „Už před prvním kolem bylo jasné, že se vytvořily dva do zásadní míry neprostupné tábory, což ukazoval vysoký zisk pouze dvou kandidátů. Jejich voličská jádra se upevňovala, což přimělo řadu lidí se postavit do role buď přesvědčeného fanouška nové vládní koalice, nebo zásadního odpůrce,“ domnívá se Michal.

Charvát připomněl vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové z roku 2018 či předloňskou homofobní vraždu dvou lidí u bratislavského baru Tepláreň (Teplárna). „Jde tedy o pokračování tohoto neblahého trendu. Útoky na novináře a konkurenční politiky jsou v zásadě pokračováním a posilováním tohoto trendu, a jsou tak mimořádně nezodpovědné a nebezpečné. Cestou z této situace je podle mého názoru pouze celospolečenské semknutí kolem principů demokracie a právního státu,“ soudí politolog.

Michal označil za znepokojivé to, jak se radikální postoje stávají mainstreamovými. „Projevuje se to například tím, jakým způsobem nová slovenská vláda přistupuje k nezávislosti justice a médií, jak upřednostňuje dezinformační média prezentující radikální názory před standardní novinářskou prací,“ řekl. „Extrémní polarizace a radikální výroky vytváří živnou půdu pro politické násilí,“ dodal.

Krátce po zveřejnění informací o střelbě ostře zaútočili na novináře či opozici místopředseda slovenské sněmovny a Ficovy strany Smer-sociální demokracie Ľuboš Blaha či šéf nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko. „Jejich výroky nikterak nepřispívají k uklidnění situace, což je teď nejdůležitější role slovenských politiků,“ uvedl Michal. „Je rolí zodpovědných politiků, aby si uvědomili, že i slova jsou zbraň a že hranice mezi verbálním a fyzickým útokem není příliš silná,“ doplnil.

Slovenská média: nevydejme se na cestu nenávisti

K některým reakcím politiků se již vyjádřili šéfredaktoři předních slovenských médií ve společném prohlášení. Zdůrazňují, že Slovensko se nesmí vydat na cestu nenávisti, která by zemi posunula na nejtemnější místa na mapě. „Tak jako po vraždě našeho kolegy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové znovu stojíme na rozcestí. Rozhodujeme se, zda chceme být zemí, kde si někdo připustí vraždu jako řešení,“ připomněli události z února 2018.

Útok na Fica podle nich nesmí být příležitostí ke zneužívání tohoto činu k politickým cílům nebo rozdmýchávání ještě vyostřenějších vášní. „Pokud je nenávist vypuštěná do veřejného prostoru, není možné ji ovládat a všichni jsme ohrožení,“ upozornili šéfové redakcí deníků SME, Denník N, Pravda, portálu aktuality.sk, televizí JOJ a TA3 nebo Investigativního centra Jána Kuciaka.

Ke svalování viny z atentátu na premiéra Fica na opozici a média se vyjadřují i polici, například lídr Progresívního Slovenska Šimečka. Útok na Fica dnes označil za čin jednotlivce, který nijak nesouvisí s poklidnými opozičními protesty proti některým krokům současné slovenské vlády.

„Ze všeho nejméně potřebujeme obviňování vůči jedné nebo druhé straně,“ řekl. Vyzval slovenské politiky, aby se dohodli, že se minimálně na sto dnů zdrží útoků a kroků, které polarizují společnost. O detailech zatím ještě mluvit nechtěl, nejdříve je prý chce projednat se zástupci vládní koalice i opozice. Šimečkova liberální strana už ve středu oznámila, že v tuto chvíli končí svoji kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu.

Kdo nahradí Fica?

Zatím není jasné, kdo Fica nahradí ve funkci, než bude schopen vrátit se do práce. Ze zákona to může být kdokoliv ze čtyř místopředsedů vlády - tedy Robert Kaliňák, Denisa Saková, Peter Kmec nebo Tomáš Taraba. Slovenská média, například Denník N, dávají největší šance ministrovi obrany Kaliňákovi, který je jako jediný členem Ficovy strany Smer a s Ficem ho pojí i blízké osobní vztahy.

Kaliňák nicméně ve čtvrtek neřekl, zda někdo Ficovy kompetence převezme. Bezpečnostní rada státu o tom podle něj nejednala a vláda funguje ve standardním režimu. V tuto chvíli ani neplánuje vyhlásit výjimečný stav, může k tomu však přistoupit, kdyby se situace zhoršila.

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s ve středu varovala, že může Slovensku snížit jeho současný úvěrový rating A2 s negativním výhledem, protože po atentátu na premiéra Fica podle ní hrozí regionu politická nestabilita. Snížení ratingu by pro slovenský stát znamenalo, že si bude na mezinárodních trzích půjčovat peníze za méně výhodných podmínek. Trhy však zatím na tragédii na Slovensku výrazněji nereagují.