Finsko má mít nejmladší premiérku světa, Sannu Marinovou | E15.cz

Finská ministryně dopravy a komunikací Sanna Marinová (34), kterou vládní Sociálnědemokratická strana Finska zvolila kandidátkou na premiérku, by se v případě potvrzení ve funkci mohla stát současnou nejmladší premiérkou ve světě, nejmladší osobou ve funkci finského premiéra a také třetí ženou v tomto úřadě.

Finskou vládní koalici nyní pravděpodobně povede pět převážně mladých žen, které stojí v čele koaličních stran. Kromě Marinové je to Li Anderssonová (32) z Levicového svazu, Maria Ohisalová (34) ze Zeleného svazu, Anna-Maja Henrikssonová (55) ze Švédské lidové strany a Katri Kulmnuniová (32) z Finského středu.

Ve funkci premiéra by měla Marinová vystřídat Anttiho Rinna, který odstoupil minulé úterý poté, co se jeho vláda dostala pod tlak v souvislosti s dvoutýdenní stávkou poštovních úředníků, která se rozšířila i do letectví a dalších odvětví. Postup sociálních demokratů při řešení tohoto problému kritizoval koaliční parter, liberální strana Finský střed s tím, že v premiéra ztratil důvěru.

Pokud bude Marinová potvrzena ve funkci, stane se také jedenáctou úřadující premiérkou ve světě. Ženu v čele vlády má v současnosti Bangladéš, Norsko, Namibie, Srbsko, Nový Zéland, Island, Barbados, Rakousko, Dánsko a Belgie.