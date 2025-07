Macron řekl, že chce usilovat o to, aby Francie v roce 2026 přidala na obranný rozpočet 3,5 miliardy eur a o rok později tři miliardy eur. V roce 2027, posledním jeho druhého funkčního období, by tak měla Francie vynaložit na obranu celkem 64 miliard eur, což představuje dvojnásobek ve srovnání se začátkem Macronova prvního prezidentského mandátu v roce 2017. Původně chtěla Francie takto zdvojnásobit výdaje na obranu do roku 2030, upozorňuje Reuters.

„Od roku 1945 nebyla svoboda nikdy tak ohrožena, nikdy tak vážně,“ řekl Macron v tradičním projevu prezidenta k armádě vpředvečer státního svátku dobytí Bastily. „Abychom mohli v tomto světě zůstat svobodní, musí se nás bát. Aby se nás báli, musíme být silní,“ prohlásil.

Macron míní, že Francie může najít peníze na další vojenské výdaje na armádu i v době, kdy se snaží snížit masivní zadlužení a uspořit ve státním rozpočtu na příští rok 40 miliard eur, píší agentury. Konzervativní a krajně pravicové strany vyšší výdaje na obranu podporují, zatímco levice vládu viní, že kvůli vojenským výdajům obětuje těžce vydobyté sociální dávky.

„Naše vojenská nezávislost je neoddělitelná od naší finanční nezávislosti,“ řekl Macron. „Ta bude financována prostřednictvím vyšší (hospodářské) aktivity a větší produkce,“ přislíbil prezident.

Evropa je ohrožena kvůli ruské válce na Ukrajině, válkám na Blízkém východě a také proto, že „jistou formu nejistoty vnesly Spojené státy“, řekl dále Macron. Zmínil také dezinformační online kampaně nejmenovaných zahraničních vlád či propagandistické operace cílené na děti v „době displejů“.

Macron současně nařídil nejvyšším francouzským vojenským představitelům, aby zahájili „strategický dialog“ s evropskými partnery o roli, kterou by při ochraně Evropy mohl hrát francouzský jaderný arzenál. Na spolupráci v otázkách jaderného arzenálu se Paříž v minulých dnech dohodla s Londýnem.