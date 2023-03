Symbol německého nakupování dostal šanci. Věřitelé odepsali miliardu eur a schválili reorganizaci | e15.cz

Podruhé za tři roky se německý nákupní řetězec Galeria Karstadt Kaufhof ocitl v insolvenci. A podruhé dostal šanci na záchranu. Věřitelé schválili reorganizační plán firmy, která nese ikonická jména z minulosti, v poslední době si ale do jejích obchodních domů nacházelo cestu stále méně zákazníků. Reorganizace se neobejde bez rozsáhlého zavírání prodejen a propouštění.

Z dosavadních 129 poboček poslední velké sítě obchodních domů v Německu jich má zůstat 82. O práci přijdou čtyři tisíce z celkových sedmnácti tisíc zaměstnanců. Firma jako důvody existenčních potíží uvádí dopady pandemie a války na Ukrajině.

„Reorganizační plán spolu s konceptem nákupního domu budoucnosti dávají Galerii Karstadt Kaufhof nejlepší šanci na návrat na výsluní,“ prohlásil spoluautor reorganizačního plánu a expert na firemní sanace Arndt Geiwitz. Insolvenční správce Frank Kebekus uvedl, že pokud by věřitelé reorganizační plán neschválili, bylo by neodvratně nutné uzavřít všechny pobočky a propustit všechny zaměstnance.

Propouštět se nebude jen v uzavřených pobočkách, ale také v koncernové centrále v Essenu. A jistotu nemají ani zaměstnanci obchodních domů, se kterými se počítá do budoucna. Mnohé z poboček totiž čeká zmenšení.

Pro věřitele souhlas s reorganizací znamená, že se musejí vzdát značné části peněz, kterou jim Karstadt Kaufhof dluží. Podle německých médií přijdou dodavatelé, pronajímatelé prostor a další věřitelé, s výjimkou těch zajištěných, celkově o více než miliardu eur.

Pro nezajištěné věřitelé je to ale stále ještě lepší varianta, než kdyby šel koncern do likvidace. I díky tomu, že majitel René Benko do reorganizace nalije miliony eur, mají v případě přežití řetězce naději, že uvidí alespoň menší část peněz.

Galeria Karstadt Kaufhof požádala o ochranu před věřiteli poprvé v roce 2020 během první koronavirové uzávěry. Už tedy řetězec zrušil čtyři desítky poboček, popustil čtyři tisíce lidí a zbavil se dluhů ve výši přes dvě miliardy eur.

Na veřejné podpoře následně Galeria Karstadt Kaufhof získala v souhrnu téměř miliardu eur. Vláda firmě v roce 2021 pomohla injekcí 460 milionů eur, Benko slíbil, že peníze použije nejen na provoz, ale i na modernizaci obchodních domů. Nyní se na rakouského majitele obchodních domů snáší kritika ze strany odborů i části politické scény, že slibovaná modernizace zůstala jen na papíře. Čtěte o širších souvislostech insolvence >>>