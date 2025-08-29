Gazprom podle Kremlu podepíše v Číně příští týden důležitou dohodu
Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepíše v Číně s čínskou firmou CNPC důležitou dohodu o dodávkách plynu. Podpis se uskuteční příští týden při návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v asijské zemi, uvedl podle agentury Reuters poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
Podle Ušakova se budou podepisovat tři dokumenty týkající se Gazpromu. Podrobnosti o nich ale poradce nesdělil.
Rusko se snaží rozšířit vývoz ropy a plynu do Asie. Kvůli západním sankcím uvaleným v reakci na ruskou válku na Ukrajině totiž ztratilo většinu přístupu na evropské trhy.
Jednání o výstavbě druhého ramene stávajícího plynovodu mezi Ruskem a Čínou selhala. Dva zdroje z oboru agentuře Reuters sdělily, že Čína se snaží nakupovat více ruského plynu prostřednictvím stávajícího plynovodu.
Rusko zahájilo dodávky do Číny v roce 2019 prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře 1. Očekává se, že plynovod letos dosáhne plánované roční kapacity 38 miliard metrů krychlových.