Americká cla mají dopad. Stellantis pozastavuje výrobu a zaměstnance posílá domů

Donald Trump se ve druhém prezidentském období rozjel více než v tom prvním a poslední dobou si oblíbil uvalování cel na vše, co není Amerika. Došlo to tak daleko, že cla jsou nyní uvalena i na dovoz zboží z neobydleného Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů, kde žijí v podstatě jen tučňáci. Uvalení cel také na sousedy Spojených států však přináší první oběti. Koncern Stellantis oznámil, že dočasně pošle domů 5400 zaměstnanců a pozastaví výrobu v některých továrnách.

Na dovoz jakýchkoliv nových automobilů vyrobených mimo USA se nově vztahuje 25procentní clo, což platí i pro Kanadu a Mexiko. A právě tam má továrny většina amerických automobilek, včetně značek spadajících pod Stellantis. A tak například továrna ve městě Windsor v kanadském Ontariu, kde se vyrábějí Chrysler Pacifica a nový elektrický Dodge Charger, pozastavuje výrobu na dva týdny. V Kanadě Stellantis plánuje poslat dočasně domů 4500 zaměstnanců, dalších 900 ale i přímo ve Spojených státech.

Pozastavení výroby ve městě Toluca v Mexiku

Pozastavení výroby potká i továrnu ve městě Toluca v Mexiku, kde Stellantis vyrábí Jeep Compass a elektrický Jeep Wagoneer S. Ta se má zastavit od příštího týdne minimálně do konce měsíce. Zaměstnanci mají překvapivě zamířit do práce tak či tak, jen není jisté, co tam vlastně mají dělat.

„Pokračujeme ve vyhodnocování střednědobých a dlouhodobých dopadů těchto cel na naše operace, ale rozhodli jsme se také podniknout některé okamžité kroky, včetně dočasného pozastavení výroby v některých našich montážních závodech v Kanadě a Mexiku,“ řekl k tomu šéf severoamerické pobočky Stellantisu Antonio Filosa. „Tyto kroky ovlivní některé zaměstnance v několika našich amerických zařízeních pro výrobu pohonných jednotek a lisování,“ dodal Filosa.

Pro Stellantis nepřichází tato omezení v nejlepší dobu. Za první tři měsíce tohoto roku padly prodeje o 12 procent a obzvláště to zasáhlo značku Dodge. Ta ukončila výrobu modelů Charger a Challenger a rozjíždí výrobu elektrického a spalovacího Chargeru nové generace. Za první tři měsíce tak prodala jen 21 731 vozů, což je propad o 49 procent.