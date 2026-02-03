Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi
- Letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron.
- Podle íránské agentury Fars se dron nacházel nad mezinárodními vodami.
- Fars uvedl, že dron plnil průzkumnou misi.
Letoun amerického námořnictva podle regionálního velitelství CENTCOM sestřelil íránský dron, který se blížil k letadlové lodi Abraham Lincoln v Arabském moři. Americká armáda incident označila za agresivní, informovaly agentury. Podle íránské agentury Fars se dron nacházel nad mezinárodními vodami. Bílý dům sestřel dronu označil za oprávněnou reakci a zdůraznil, že zatím nezrušil jednání s Teheránem naplánovaná na tento týden.
Íránský bezpilotní letoun typu Šáhed-139 mířil podle úřadu k lodi s nejasným úmyslem a pokračoval po dráze letu navzdory snahám amerických sil o deeskalaci. „Stíhací letoun F-35C z USS Abraham Lincoln sestřelil íránský dron v sebeobraně a za účelem ochrany letadlové lodi a personálu na palubě,“ uvedl mluvčí regionálního velitelství americké armády v oblasti Tim Hawkins.
Při incidentu nebyl zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil, informoval také Hakwins. Nebylo poškozeno ani žádné americké vybavení, doplnil podle agentury Reuters. Letadlová loď plula v mezinárodních vodách přibližně 800 kilometrů od pobřeží Íránu.
Průzkumná mise
Íránská mise při OSN se podle Reuters k incidentu odmítla vyjádřit. Íránská agentura Fars uvedl, že dron plnil průzkumnou misi v prostoru nad mezinárodními vodami. Další íránská média potvrdila, že íránská armáda ztratila s bezpilotním prostředkem spojení z neznámých důvodů.
Sestřelení íránského dronu potvrdila ve vysílání Fox News také mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Uvedl také, že USA zatím nezruší setkání amerického vyslance Steva Witkoffa s představiteli íránského režimu. Americký prezident Donald Trump dříve varoval, že pokud se nepodaří najít shodu, pravděpodobně bude muset využít americké bojové lodě plující k Íránu a stanou se „špatné věci“.
Letadlová loď Abraham Lincoln je nejviditelnější součástí zesílené americké vojenské přítomnosti na Blízkém východě po násilném potlačení íránských protivládních demonstrací v minulých týdnech. Trump, který několikrát zopakoval, že v zemi zasáhne na podporu demonstrantů, nakonec svá slova nenaplnil. Požaduje ale od Teheránu ústupky v jaderné otázce, píše Reuters.
Íránská ozbrojená plavidla dnes také ohrožovala tanker Stena Imperative plující pod americkou vlajkou. K lodi se přiblížila v Hormuzském průlivu, ta však neuposlechla výzvy, aby se zastavila, a pokračovala v plavbě. Podle íránských státních médií tanker vplul do íránských výsostných vod.