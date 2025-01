Donald Trump ještě nenastoupil do funkce amerického prezidenta, přesto už vystavuje zkoušce dosavadní pořádky v mezinárodních vztazích. Na jeho přání získat do americké správy Grónsko, tedy dánské autonomní území, sice Kodaň reagovala zamítavě, Trumpovi chce ale vyjít vstříc jinak.

Grónský premiér Mute Egede prohlásil, že jeho vláda hledá cesty k užší spolupráci s Donaldem Trumpem a jeho administrativou. Podle Egedeho chce Grónsko těsněji spolupracovat s USA ve vojenské oblasti a průzkumu nalezišť nerostného bohatství. „O tom, k jakým dohodám bychom měli dojít, ale musí rozhodnout Grónsko,“ dodává Egede.

„Nechceme být Dánové, nechceme být Američané – samozřejmě chceme být Gróňané,“ nechal se v pátek slyšel předseda tamní vlády. Rázný tón jeho slov nicméně neznamená, že téma zvýšení amerického vlivu v oblasti padá ze stolku.

„Souhlasíme, že Američané mají určité obavy o bezpečnostní situaci v arktické oblasti – a ty sdílíme,“ uvádí ale dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen, který zdůraznil, že je připraven dál jednat s Trumpem o zajištění „legitimních amerických zájmů.“

„Své požadavky formuluje specifickým způsobem. Momentálně jsme ve fázi, kdy s nastupujícím americkým prezidentem navazujeme podrobnější dialog,“ doplnil dánský politik. Podle zdrojů serveru Axios se chce Kodaň vyhnout veřejné roztržce s týmem Donalda Trumpa, soukromou cestou jej však požádala o upřesnění, jak zamýšlel svá vyjádření na téma získání Grónska.

Geopoliticky rostoucí význam Grónska

Část amerických politiků nicméně na žádná další jednání nečeká. Podle agentury Reuters už Trumpovi spojenci v Kongresu připravili legislativu, jež by prezidentovi povolila jednat o koupi Grónska. Pokud by došlo k jejímu schválení, zákon by Trumpovi dal zelenou k zahájení jednání s králem Dánska Frederikem X.

Do pěti dnů po dosažení případné dohody by pak musel Trump předložit příslušným kongresovým výborům její znění. Zvolený americký prezident kromě toho nedávno odmítl vyloučit použití vojenského nebo ekonomického nátlaku s cílem získat ostrov pod kontrolu USA.

Z geopolitického hlediska je Grónsko území s rostoucím významem, což je způsobeno několika faktory. Pro Trumpa jsou mimo jiné přitažlivá tamní bohatá naleziště surovin, například ropy, plynu, lithia, kobaltu nebo kovů vzácných zemin. Arktida je navíc pro NATO značně rizikovou oblastí, kde není aliance na případný střet připravená.

„Ruské jaderné ponorky, které jsou schopny zahájit útok na Severní Ameriku, mohou plout z Barentsova moře přes Medvědí průrvu mezi Skandinávií a norskými Špicberky a pod ledem podél pobřeží východního Grónska, aniž by byly odhaleny,“ napsala pro Foreign Policy Liselotte Odgaardová z amerického think-tanku Hudson Institute.

