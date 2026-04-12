Fidesz podle průběžných výsledků maďarských voleb ztrácí většinu. Tisza míří k ovládnutí parlamentu
Maďarský premiér Viktor Orbán, který podle všeho po 16 letech končí u kormidla moci, uznal, že výsledek nedělních parlamentních voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný.
Po sečtení 60,24 procenta hlasů středopravicová strana Tisza získala ve 199členném parlamentu 136 mandátů.
Podle nynějších propočtů tak dosáhla na ústavní většinu v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny.
V nynějších volbách se rozhodovalo o tom, zda národněkonzervativní Fidesz po 16 letech skončí u moci a vystřídá ho středopravicová Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara. Už během odpoledne se ukázalo, že hlasovat přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu.
Orbán Maďarsko po roce 2010 proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Magyar lidem slibuje změnu režimu vytvořeného Orbánem, boj s korupcí nebo nápravu vztahů s EU. Magyar v neděli večer na facebooku oznámil, že mu současný maďarský premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství v parlamentních volbách. Orbán uznal, že výsledek voleb je jasný a dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.