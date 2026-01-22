Francie odmítla Trumpovu Radu míru. Dokument je v rozporu s Chartou OSN
- Francie se odmítla připojit k Radě míru ustavené prezidentem Donald Trump, protože její dokument je podle Paříže v rozporu s Chartou OSN.
- Rada vznikla na okraj fóra v Davos a má dohlížet na Trumpův mírový plán pro Gazu.
- Vedle Francie účast odmítla také Británie, zatímco Trump tvrdí, že dokument podepsali zástupci desítek států.
Francie se nyní nepřipojí k Radě míru, kterou ve čtvrtek ustavil americký prezident Donald Trump. Podle agentury Reuters to novinářům řekl mluvčí ministerstva zahraničí. Základní dokument rady neodpovídá mandátu k ukončení války v Pásmu Gazy stanovenému rezolucí Rady bezpečnosti OSN a je rovněž v rozporu s Chartou OSN, uvedl mluvčí francouzské diplomacie.
Trump na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena rada, jejímž úkolem má být dohlížet na provedení jeho mírového plánu pro Gazu.
Americký prezident do rady pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů.
„Na jednu stranu není v souladu se samotným mandátem (OSN) pro Gazu, který dokonce není ani zmíněn, a na straně druhé některé prvky této charty jsou v rozporu s Chartou OSN,“ vysvětlil mluvčí Pascal Confavreux francouzské výhrady k základnímu dokumentu Rady míru. Vedle Francie již oznámila záměr nepřipojit se také Británie.