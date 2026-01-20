Trump vyhrožuje Francii 200% clem na víno. Macron nechce vstoupit do jeho Mírové rady
- Trump pohrozil Francii 200% clem na víno a šampaňské.
- Zároveň zesměšnil Macrona jako brzy odcházejícího prezidenta.
- Trump zopakoval, že chce ovládnout Grónsko a čeká jen minimální odpor Evropy.
Americký prezident Donald Trump v úterý pohrozil, že uvalí 200% cla na francouzská vína a šampaňské, protože francouzský prezident Emmanuel Macron údajně odmítá vstoupit do jeho „Mírové rady“ pro Gazu, píše CNBC.
Když ho reportér v Miami požádal o odpověď, Trump řekl: „No, nikdo ho nechce, protože brzy odejde z úřadu. Takže víte, to je v pořádku. Udělám to tak, že... uvalím 200% clo na jeho vína a šampaňské a on se připojí. Ale nemusí se připojovat.“
Trump také zopakoval své plány na ovládnutí Grónska a řekl, že evropští lídři „nebudou příliš protestovat“.
„Musíme ho mít... Oni ho nedokážou ochránit,“ dodal.
Podrobnosti připravujeme.