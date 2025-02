„Evropa nebude mít místo u jednacího stolu pro rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války,“ prohlásil v sobotu na setkání v Mnichově. Situace s ní sice bude konzultována, ale samotných jednání se účastmit nebude. Podle Kellogga předchozí jednání selhala právě kvůli tomu, že se do něho zapojovalo příliš mnoho stran. „Může to být jako křída na tabuli, může to trochu drhnout, ale říkám vám to upřímně,“ řekl v sobotu.

„Prezident Trump používá metodu, které Rusové říkají průzkum bojem. Zatlačíte a uvidíte, co se stane. Pak změníte legitimní taktiku. A my musíme reagovat,“ reagoval polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Trumpův postoj vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a komentáře amerických představitelů k Ukrajině a NATO vyvolaly v Evropě obavy, že vize Washingtonu o rychlém ukončení války umožní klíčové ústupky Rusku.

Vysocí představitelé Bílého domu, včetně amerického ministra zahraničí Marca Rubia, se mají v nadcházejících dnech setkat s ruskými vyjednavači v Saúdské Arábii. Američtí představitelé uvedli, že pozvána byla také Ukrajina - ačkoli prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeho země žádné takové pozvání neobdržela.

Vytvoření evropské armády

V sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k vytvoření „evropské armády“ v reakci na rostoucí obavy, že Spojené státy již nemusí být ochotny poskytnout Evropě bezpečnostní záruky.

Ve svém vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci uvedl, že projev amerického viceprezidenta J. D. Vance jasně naznačil konec dosavadních transatlantických vztahů a že Evropa se této nové realitě musí přizpůsobit.

Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Ukrajina „nikdy nepřijme dohody uzavřené za našimi zády bez naší účasti“. Reagoval tak na zprávy o tom, že Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin zahájili jednání o možném mírovém řešení konfliktu.